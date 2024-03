Sehal forma profissionais em cardápio vegano em parceria com a Prefeitura de Santo André

O Sehal, único representante do setor de gastronomia e hotelaria no ABC, concluiu na noite de quarta-feira, 27, o curso Como incluir opções veganas no seu cardápio. A programação gratuita foi realizada em parceria com a Escola de Ouro Andreense e Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego da cidade.

O tema teve a finalidade de sugerir a empresários e profissionais da área, a inclusão desse tipo de cardápio nos locais que não adotam a prática.

“Vemos que há uma necessidade de oferecer a opção para esse consumidor que busca um serviço específico. Mas também reforçar a qualificação e apoiar os estabelecimentos em um dos seus principais gargalos, a contratação de mão obra especializada”, disse Beto Moreira, presidente do Sehal.

As aulas foram ministradas pela consultora de hospitalidade vegana, Raquel Garcia. Participaram 13 pessoas, que foram certificadas em 12 horas de carga horária, de 25 a 27 de março, das 9h às 21h. Além da programação gratuita, os insumos para a parte prática foram totalmente cedidos pelo Sehal.

Escolha – A etapa teórica abordou a diferença entre veganismo (exclui toda forma de consumo animal como alimentação e vestuário) e vegetarianismo. E, na prática, os alunos aprenderam a substituir ingredientes por opções veganas.

De acordo com Raquel, há um amplo leque a ser explorado por esse mercado, que cresce a cada dia. “Não estamos falando apenas do público que já adota o estilo por necessidade ou escolha própria, mas há um amplo leque a ser destacado”, afirmou.

Segundo ela, que tem certificação internacional em hospitalidade vegana, há uma tendência para além de bares, restaurantes e pizzarias. “Na dermatologia como clínicas e salões de beleza; hotéis, pousadas e hospitais são setores que precisam despertar para essa realidade. Se não têm essa opção, como vão atender a esse público?”, questionou. Para Raquel, essa exclusão significa também perda de receita financeira para os negócios.

Público e privado – Presente ao evento, a diretora de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Parra, destacou a importância da gastronomia em Santo André e a atuação do Sehal. “Como diz o nosso Secretário (Evandro Banzato), a cidade é um polo gastronômico importante. Portanto, essa qualificação atende cada vez mais esse segmento em franco crescimento. A formação ajuda a recolocar pessoas no mercado e também a profissionalizar funções tão importantes. Já tivemos outros cursos concluídos e mais esse que traz uma nova frente e possibilidade”, acrescentou.

Para a Páscoa – No último dia das aulas, os alunos aprenderam a preparar cardápio para a Semana Santa e feriado de Páscoa, celebrada pelos católicos.

O prato principal foi a Batalhoada, versão sem o bacalhau, e preparado com batatas, pimentão, cebola roxa, tomate, azeitona, azeite e temperos. E de sobremesa, bombom de morango com chocolate, feito à base de creme de baunilha com morango e cobertura de chocolate.

A programação gratuita continua. Será realizada “Qualidade no Atendimento”, de 1 a 4 de abril, das 9h às 12h.

Outras informações pelo (11) 4994-2866 ou pelo whatsapp (11) 9 5699-2255. As inscrições podem ser acessadas pelo www.sehal.com.br. A Prefeitura de Santo André também é parceira nas inscrições.

O Sehal fica localizado na Rua Laura, 214, Santo André.