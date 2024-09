Sehal encerra Curso de Pizzaiolo com técnica especial

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) concluiu nesta quinta-feira (25), o Curso de Pizzaiolo com diferencial para a cozinha especializada, atualmente exigido pelo mercado. A formação teve o apoio da Escola de Ouro da Prefeitura de Santo André. Foram certificados 33 alunos.

A programação foi desenvolvida nas instalações do Sehal, desde a segunda-feira (23), das 8h às 12h, um total de 16 horas de formação. Os insumos são cedidos pelo Sehal. O objetivo da iniciativa é ajudar os estabelecimentos da Região com a capacitação de mão de obra, um dos gargalos enfrentados pelo setor.

O presidente do Sehal, Beto Moreira, destacou a importância do curso para as casas especializadas. “Ter bons profissionais é o que todo empresário precisa. Com essa formação, ajudamos o nosso setor”, acrescentou.

A diretora da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Renda, da Prefeitura de Santo André, Fernanda Parra, participou do evento de encerramento e destacou a importância da qualificação. “Temos vagas para funções mais experientes. Por isso, quem está participando e tem o certificado, certamente terá mais chance para a inserção ou voltar ao mercado de trabalho”, afirmou.

Os interessados em cadastrar o currículo podem procurar o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André, segundo a diretora.

Aroma, textura e sabor

A programação foi comandada pelo Chef Wilson Ferreira que trouxe um diferencial, atualmente exigido pelo mercado: ênfase em longa fermentação e alta hidratação.

“Hoje, o segmento especializado demanda um produto leve e mais digestível”, ensina o expert no assunto há 40 anos.

O Chef arrasa não só no resultado, que traz uma pizza com aroma, sabor e cheiro que encantam qualquer paladar. “A textura fica crocante”, atestaram os alunos e convidados que demonstraram satisfação em participar da degustação. As famosas redondas começaram a ser preparadas no início do curso, passaram pelo processo de fermentação até o final da preparação.

Borda aerada – No entanto, o Chef garante que o segredo não é somente esse. Ele usa um gabarito exclusivo, de criação própria. Ou seja, uma assadeira que assa a massa da forma inversa. Depois de desenformada, volta ao forno com recheio. “A técnica proporciona uma textura fina no meio, borda aerada e muito crocante que traz um sabor inconfundível”, garante.

Além da aula prática, os alunos conheceram sobre o princípio dos ingredientes e especialmente a manipulação com controle da massa, sem que grude nas mãos.

De acordo com ele, os participantes do curso já estão aptos para atuar com um buffet de pizzas. Já o mercado que já trabalha com esse tipo de culinária também pode absorver esse profissional.