Sehal eleva em 174% o número de pessoas formadas em cursos de qualificação profissional

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) aumentou em 174% o número de formações nos cursos de qualificação profissional neste ano, até novembro. No total, participaram 268 alunos, nos primeiros 11 meses deste ano, contra 98 no ano passado. Em 2023, os cursos foram realizados no segundo semestre, sendo que nos meses anteriores, o Sehal investiu na reforma das instalações da sede.

Já o total de cursos dobrou, foram 12 turmas formadas neste ano e seis no segundo semestre de 2023. Algumas tiveram duas edições em função do limite de capacidade de atendimento e de aproveitamento da qualidade do conteúdo. Todos os participantes são certificados.

A programação abordou diversos temas e atendeu a necessidade de demanda dos estabelecimentos por formação de mão de obra.

As maiores procuras na programação deste ano foram para o Workshop de Massas, com 72 participantes; Auxiliar de Cozinha, 43; Pizzaiolo; 33 e Confeitaria, 30. No ano passado, a demanda foi para Hamburguer Gourmet, com 43 pessoas; Comida de Boteco 21; Workshop de Ceviche, 16 e Pizzaiolo, 12.

Os cursos foram realizados em parceria com a Escola de Ouro Andreense, da Prefeitura Municipal de Santo André.

O presidente do Sehal, Beto Moreira disse que as formações ajudam e são apoio estratégico para os estabelecimentos que precisam de mão de obra qualificada. “Estamos vendo o crescimento do nosso setor, chegando novas casas, além dos que já estão aqui. Todos precisam de pessoal capacitado em diversas funções. Sabemos que isso é um gargalo da categoria. Antes, uma pessoa sem formação era contratada em um estabelecimento. Hoje não é mais assim, os empresários procuram pessoas capacitadas, pois o mercado e o consumidor estão mais selecionados e exigentes. E, após os cursos, orientamos os alunos a cadastrarem os seus currículos na agência pública de emprego de Santo André e outras da Região”, disse Beto Moreira.

A partir do ano que vem, a programação de cursos será retomada.