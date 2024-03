Sehal e Aethal participam de formalização de instância regional do turismo

O Sehal, único representante do setor de gastronomia e hotelaria no ABC, vai participar da Formalização do IGRT ABC TUR (Fórum da Instância de Governança Regional de Turismo) dia 15 de março (sexta-feira), às 15h, no Consórcio Intermunicipal Grande ABC. O objetivo do encontro é promover o desenvolvimento regional do turismo, por meio da articulação dos setores público, privado e da sociedade civil organizada.

Estarão presentes o diretor financeiro do Sehal, Cesar Ricardo dos Santos Ferreira, e o secretário geral da Aethal, Paulo Tinoco. Ambos entendem que é importante fazer parte da formatação do plano de turismo para a Região para contribuir com a qualificação e desenvolvimento do setor. Beto Moreira é presidente de ambas as instituições.

Cesar Ferreira, que também é proprietário do Restaurante Canoa Quebrada, em Ribeirão Pires, considera fundamental a discussão de políticas públicas para o turismo regional. “Trata-se de um segmento ligado às nossas atividades, tanto a gastronomia como a hotelaria. Quanto mais fomento tivermos para o turismo regional, consequentemente, mais as nossas atividades vão se desenvolver”, acredita.

Ele explicou que as políticas públicas para o turismo já são uma obrigatoriedade pelo Mtur (Ministério do Turismo). Conforme a Portaria 41/2021 do Mtur, cada região turística deve criar sua instância regional para o segmento.

“Já queremos colocar como pauta a nossa participação junto às prefeituras da Região em ações que aumentem o número de visitantes nas cidades, o desenvolvimento de uma política regional de segurança bem como programas para cidades limpas e planejadas”, antecipa.

Ser um interlocutor do empresário do segmento também é uma questão ressaltada pelo secretário geral da Aethal, Paulo Tinoco. “Somos um canal fundamental para levar as demandas e necessidades para desenvolver o setor. Estamos em contato direto com o empresário e sabemos as suas dificuldades”, disse.