Sehal destaca importância do Nutricionista para a gastronomia

Para além de elaborar programas de reeducação alimentar específicos para cada tratamento, o nutricionista é um profissional importante no setor da gastronomia, responsável por elaborar cardápios, ficha técnica e apresentação dos pratos. Para o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) trata-se de uma profissão cada vez mais reconhecida pelo setor.

O Dia do Nutricionista, em 31 de agosto, marca a fundação da Associação Brasileira de Nutricionistas, em 1949, atualmente conhecida como Asbran (Associação Brasileira de Nutrição).

Segundo o presidente do Sehal, Beto Moreira, trata-se de um serviço relevante para os estabelecimentos que dispõem desse tipo de profissional. “Ajudam a evitar problemas com fiscalização, sem contar que hoje o público é mais exigente. E, além de tudo, é importante ter o cuidado com a saúde do cliente”, finalizou.

Para Letícia Faria, CEO do Grupo Betel, empresa especializada em consultoria em Segurança dos Alimentos, é importante lembrar esta data para valorizar a atuação destes profissionais que atuam na promoção da saúde, prevenção de doenças e conscientização sobre a importância de uma alimentação equilibrada.

“A profissão ganhou relevância após a pandemia, pois houve uma maior conscientização sobre a importância da alimentação na imunidade e na saúde geral, aumentando a busca por orientação nutricional personalizada para prevenir doenças e melhorar o bem-estar”, considera a empresária.

De acordo com Letícia, os nutricionistas têm um papel essencial na segurança dos alimentos, garantindo práticas adequadas de higiene e controle de qualidade, fundamentais para a saúde pública e prevenção de doenças alimentares.