Sehal conclui curso de Saladeira(o) em parceria com a Prefeitura de Santo André

Nesta quinta-feira (21), a sede do Sehal, único representante do setor de gastronomia e hotelaria no ABC, na Vila Bastos, recebeu a última aula de mais uma programação voltada para qualificação de profissionais do setor de gastronomia e hotelaria: o curso de Saladeira(o). A formação, fruto de uma parceria entre o Sehal, a Escola de Ouro Andreense e a secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, teve a participação de 12 pessoas e um total de 12 horas de carga horária.

O objetivo da iniciativa é capacitar profissionais do setor e contribuir para a demanda de mão de obra dos estabelecimentos no ABC. No segundo semestre de 2023, o Sehal formou 86 pessoas entre os cursos de pizzaiolo, comida de boteco, hambúrguer gourmet e de ceviche.

O curso de Saladeira(o) foi desenvolvido pelo Chef Adilson Carlos, também empresário do ramo de comida congelada, em Santo André. Na oportunidade, os participantes tiveram aula teórica e execução prática.

“Este curso traz a técnica da culinária para ser aplicada em qualquer prato. Quem faz estas aulas, já pode ir para o mercado de trabalho porque ele se torna um profissional diferenciado”, afirmou.

Além de receitas especiais, os alunos aprenderam sobre a importância de manipulação de insumos, reaproveitamento e acondicionamento, entre outros. “O objetivo é que o profissional, a partir deste conhecimento, leve para o estabelecimento o aproveitamento da matéria-prima e consequente economia e redução de custo para o empresário”, explicou.

O perfil dos participantes ficou dividido entre aqueles que estão desempregados e os que buscam aperfeiçoar seu currículo.

Parceria – O Sehal e a Prefeitura de Santo André são parceiros na divulgação e inscrição. Juraci Santos Silva fez a inscrição do curso pelo site da Escola de Ouro de Santo André. “Estou desempregado e vim buscar conhecimento”, disse. Juraci já tem um pé na gastronomia. Para compor a sua renda faz bolos, doces e salgados e vende no sistema porta a porta. E nos fins de semana trabalha em um buffet. “Então, quanto mais conhecimento eu conseguir agregar, melhor! Por isso, vim aprender. Não achei difícil, porém tem um segredo, a técnica, que é necessária para a composição de um prato”, comentou.

Já Maria Valdiva é gerente na hamburgueria The Mellos, em São Bernardo do Campo, e fez a inscrição pelo site do Sehal. “Estou procurando aperfeiçoamento, e, acima de tudo agregar ao nosso cardápio. Hoje, temos apenas a salada simples. Agora, vamos fazer um menu mais elaborado. Adorei o aprendizado. Só não aproveita quem não quer”, reforçou.

O presidente do Sehal, Beto Moreira, também destaca que os cursos oferecem ótima oportunidade e estão ao alcance dos profissionais com muita facilidade. “Principalmente porque é gratuito e com toda infraestrutura e insumo cedidos pelo Sehal. Ou seja, nada é repassado para o participante”, explicou.

Entre os diversos itens disponibilizados pelo Sehal estão filés de frango, salmão, de aliche; bacon, maionese, molho inglês, muçarela, parmesão, maços de salsão, rúcula, ervas finas, melão, manga, abacaxi.

Próximos – A programação continua e as inscrições estão abertas para a capacitação de comida vegana, qualidade no atendimento e de garçom e garçonete.

Outras informações pelo (11) 4994-2866 ou pelo whatsapp (11) 9 5699-2255. As inscrições podem ser acessadas pelo www.sehal.com.br. A Prefeitura de Santo André também é parceira nas inscrições.

O Sehal fica localizado na Rua Laura, 214, Santo André.