Sehal conclui curso Básico de Confeitaria com dicas de sobremesas para o Natal

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) concluiu nesta sexta-feira, 1 de novembro, o curso Básico de Confeitaria com dicas de sobremesas para o Natal. O objetivo da programação é qualificar profissionais do setor e estimular empreendedores. A iniciativa foi realizada em parceria com a Escola de Ouro Andreense da Prefeitura de Santo André.

Entre as novidades, os alunos prepararam a Pavlova, uma sobremesa à base de merengue coberta com frutas vermelhas. “É uma receita com ingredientes simples, mas surpreende na apresentação e sabor e é bem sugestiva para o Natal”, explicou a professora e confeiteira Flávia Rybakov.

Durante o curso, os participantes colocaram, literalmente, a mão na massa, e tiveram oportunidade de desenvolver receitas de pães, doces e salgados, biscoitos, bolos, tortas e sobremesas cremosas.

Mão na massa – A programação foi realizada de 28 a 31 de outubro (segunda a quinta-feira), das 9h às 12h, com instrução teórica e aula prática. Participaram 31 pessoas, todas foram certificadas.

De acordo com Flávia Rybakov, trata-se de uma capacitação básica que contribui para qualificar funcionários dos estabelecimentos. E para os que não estão no mercado, a experiência valoriza o currículo. “O profissional bem preparado agrega ao restaurante”, acrescenta.

As aulas vão além das produções e incentivam aqueles que têm veia empreendedora. “Com esse curso, o aluno já sai daqui sabendo elaborar uma receita para a venda. Em geral, aquela pessoa que planeja entrar no mercado de alimentação ou que já faz em casa”, comentou.

Outras dicas são em relação aos ingredientes e preço. “É possível fazer substituições de itens que não alteram a receita e isso influencia no valor final do produto em relação ao custo benefício para empreendedores em geral. Isso ajuda na formação do preço para a venda. É importante saber precificar e eu abordo isso no curso”, ensinou.

Apoio – O presidente do Sehal, Beto Moreira, disse que neste ano, o sindicato patronal intensificou a grade de cursos para apoiar os empresários diante da carência de mão de obra qualificada. “Além dos estabelecimentos já consolidados na Região, tem havido um crescimento e investimento em novos negócios, e todos precisam de bons profissionais”, finalizou.

O Sehal dispõe de estrutura com cozinha equipada para aulas práticas e conteúdo teórico. Além disso, fornece utensílios e todos os insumos necessários.

A diretora da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Renda, da Prefeitura de Santo André, Fernanda Parra, participou do evento de encerramento e destacou a importância da parceria com o Sehal. “Essas qualificações são importantes para o setor e, em especial, com o que vem ocorrendo com a gastronomia em Santo André, que tem atraído novos estabelecimentos e investimentos. Portanto, a formação da mão de obra é fundamental para a gestão do negócio”, afirmou.

E para quem busca uma oportunidade no mercado, Fernanda disse que a Secretaria de Desenvolvimento está à disposição por meio do cadastramento de currículos. Os interessados devem procurar o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André.