Sehal assina protocolo de apoio ao programa Tem Saída da Prefeitura de São Bernardo

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) assinou como rede de apoio, juntamente com outras entidades, o protocolo ao Programa Tem Saída, uma política pública voltada à autonomia financeira e empregabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

A ação é uma parceria entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil – subseção São Bernardo do Campo. A cerimônia de assinatura ocorreu na manhã desta terça-feira (25), no salão nobre da Prefeitura municipal.

Mais ajuda – Além de assinar o protocolo, o Sehal vai desenvolver uma ação com caráter social: abrir oportunidade para essas mulheres participarem de cursos de qualificação desenvolvidos, gratuitamente, pelo sindicato patronal e que, em geral, são direcionados para associados e profissionais do setor. O presidente do Sehal, Beto Moreira, estreitou as formas de colaborar em conversas com o prefeito Orlando Morando e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, Fernando Longo.

O Tem Saída conta com o apoio de empresas privadas, que viabilizam vagas de emprego para as mulheres atendidas pelo programa. Esse conjunto de esforços busca promover a reinserção das mulheres no mercado de trabalho.

A vítima em situação de violência doméstica e familiar poderá ser integrada ao programa Tem Saída a partir do atendimento realizado pelo Poder Judiciário. Após é encaminhada para a Secretaria de Desenvolvimento para participar de uma oportunidade de emprego ou empreender.