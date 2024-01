Sehal alerta sobre importância da contribuição patronal

O Sehal, único representante legal do setor de gastronomia e hotelaria na Região, lembra a categoria da importância da contribuição sindical patronal para manutenção das diversas atividades e ações criadas em prol do setor. A entidade representativa atua para defender e ajudar o desenvolvimento das empresas, oferece diversos serviços e amplo portfólio de benefícios.

“Trata-se de recursos que retornam e impactam positivamente na gestão dos negócios porque nós auxiliamos, defendemos e prestamos serviços a todos os proprietários de bares, hotéis, restaurantes e similares no Grande ABC, além da qualificação profissional, com alguns cursos desenvolvidos em parceria com o poder público”, explica Beto Moreira, presidente do Sehal. Janeiro é o mês da contribuição e é importante ficar atento, segundo o dirigente.

De acordo com Beto Moreira, o recurso é um investimento com garantia que retorna em benefício para a empresa. “Há várias ações dirigidas e importantes como as Convenções Coletivas de Trabalho assinadas pelo Sehal, que garantem os direitos dos empresários nas relações com os trabalhadores e que fixam as normas a serem seguidas ao longo do ano. Precisamos de uma categoria forte diante dos desafios”, explica.

Entre os diversos benefícios, o Sehal oferece consultoria nas áreas jurídica, sanitária, em arquitetura, em comunicação e marketing. Promove cursos de qualificação e disponibiliza convênios com faculdades, escolas e instituições, entre outros. Ainda dispõe de instalação adequada, com cozinha equipada, utensílios e insumos para aulas práticas.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: sehal@sehal.com.br WhatsApp (11) 9 5699-2255 ou pelo telefone (11) 4994-2866