Sehal alerta sobre fiscalização em segurança do trabalho e medicina ocupacional

As empresas estão sujeitas à fiscalização de auditores sobre os processos implantados nas empresas a respeito de segurança do trabalho e medicina ocupacional. O objetivo é prevenir acidentes e doenças ocupacionais, além de proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro. Para evitar que os restaurantes e bares sejam surpreendidos, o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) faz o alerta e coloca os serviços de consultoria à disposição.

O sindicato patronal mantém parceria com o Grupo PL Engenharia, consultoria especializada em Segurança e Medicina do Trabalho, com sede em São Bernardo do Campo, e que oferece aos associados uma proposta que atende às exigências do tema, determinadas por lei.

O Grupo PL Engenharia garante a expertise no trabalho. “Atuamos para atender as normas regulamentadoras, minimizar riscos, evitar multas e passivos trabalhistas”, afirma a gerente comercial, Ana Paula Almeida.

Além de tudo, a empresa dispõe de condições especiais e custos reduzidos em relação ao mercado. “A finalidade é tornar os serviços mais acessíveis e, devidamente implantados, são essenciais para a segurança do trabalho, saúde ocupacional e sustentabilidade das operações”, completa Ana Paula.

O presidente do Sehal, Beto Moreira, disse que o sindicato busca apoiar as empresas e fortalecer o segmento. “Com isso, ajudamos os estabelecimentos a agregar valor. E no caso desta parceria, garantir suporte técnico e prático para enfrentar os desafios do setor de forma segura e sustentável”, explica Beto Moreira.

Para o Grupo PL Engenharia, a união de ambas instituições promove um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e sustentável, além de contribuir para o desenvolvimento das empresas associadas e fomento da economia local.