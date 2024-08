Sehal abre inscrições para Curso de Massas

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) abriu inscrições para o Curso de Massas, que trará uma receita especial para o fim das aulas. O programa é gratuito e direcionado para profissionais e empresários do setor de gastronomia e gastronomia . Será realizado na cozinha da sede, equipada com utensílios e insumos para o aprendizado prático. As inscrições são limitadas.

As aulas serão realizadas durante a semana, de 26 a 30 de agosto, das 9h às 12h, totalizando 15 horas de carga horária. Os participantes são certificados.

Durante o período, o conteúdo será teórico e prático com produção de massas secas; frescas recheadas; longas e coloridas e nhoque, todas com os respectivos molhos. Além disso, serão transmitidas as técnicas de congelamento e armazenamento, precificação e ficha técnica.

Informações e inscrições pelo (11) 4994-2866 ou pelo whatsapp (11) 9 5699-2255. Acesse www.sehal.com.br.

Serviço:

Curso de Massas

Data: 26 a 30 de agosto

Horário: das 9h às 12

Local: Sehal – Rua Laura, 214, Vila Bastos, Santo André