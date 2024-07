Seguros Unimed expõe escultura de Dom Quixote e anuncia apoio a Festival de Teatro

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, reforça seu apoio à cultura com uma exposição em sua sede, localizada na região estratégica da Avenida Paulista, em São Paulo. A mostra apresenta a escultura “Dom Quixote”, de Roberto Bicalho, com três metros de altura e uma base de 80x80cm, que recebe os visitantes com sua presença inspiradora de 15 de julho a 15 de outubro.

“Estamos muito orgulhosos de apoiar a exposição de Roberto Bicalho na Seguros Unimed. A arte dele não apenas enriquece nosso ambiente, mas também ressoa com nosso compromisso em apoiar e promover o bem-estar por meio da cultura e das artes”, afirma Renata Ucha, Superintendente de Marketingda Seguros Unimed.

Roberto Bicalho, natural de Belo Horizonte, traz em sua trajetória uma habilidade única na transformação de metais, fruto de sua formação em desenho industrial e experiência na indústria metalúrgica. Ao longo de sua carreira, evoluiu de engenheiro a escultor, desenvolvendo peças que desafiam a gravidade e refletem sua profunda expressão artística.

Além de sua contribuição para a cultura, a Seguros Unimed reforça seu compromisso com iniciativas sociais e esportivas, incluindo patrocínios ao time de vôlei feminino do Clube Pinheiros, ao Brasília Vôlei, e o Festival de Teatro Seguros Unimed, com peças teatrais em várias cidades brasileiras ao longo do segundo semestre de 2024.

A exposição da estátua de ‘Dom Quixote’ é aberta ao público, destacando não apenas a maestria técnica do artista, mas também sua capacidade de inspirar e se conectar por meio da arte. “A Seguros Unimed é uma empresa que cuida de pessoas, com soluções em seguro-saúde e proteção financeira. Acreditamos que o incentivo à arte e cultura também é importante para proporcionar qualidade de vida às pessoas e contribuir para a transformação social. Com esta exposição, a seguradora reforça sua tradição em apoiar projetos esportivos, culturais e sociais, fundamentais para uma sociedade melhor”, complementa Renata.