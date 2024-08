Segurança Pública é pauta do ‘De Olho no Voto’ desta sexta-feira (23)

Nesta sexta-feira (23/8), o De Olho no Voto discute a preocupação do eleitor com a Segurança Pública e a importância do tópico nas eleições municipais pelo País. A edição, que vai ao ar às 22h na TV Cultura, tem apresentação de Rodrigo Piscitelli e comentários de Vera Magalhães.

O programa ainda conta com a presença do cientista político da Tendências e professor do IDP-SP Rafael Cortez.

A Segurança Pública e os crimes cometidos na cidade são apontados como o problema mais grave de São Paulo por 29% dos eleitores, conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada no dia 27 de junho. O tema superou assuntos que normalmente são debatidos em eleições municipais, como saúde (17%), educação (5%) e transporte público (5%). O De Olho no Voto busca entender o que significam esses dados, e qual pode ser seu impacto na corrida eleitoral. Além disso, Rodrigo e Vera analisam as mais recentes pesquisas eleitorais.