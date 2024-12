Segurança é reforçada para a virada do ano em Copacabana

A Praia de Copacabana, um dos destinos mais icônicos do Brasil, se prepara para receber a tradicional festa de Ano Novo, que marcará a chegada de 2025. Com a expectativa de atrair milhões de visitantes à sua famosa orla, o evento contará com um robusto esquema de segurança, destacando o empenho das autoridades em garantir a tranquilidade da celebração.

Para este ano, a mobilização incluirá um contingente adicional de 3.300 agentes de segurança, representando um aumento significativo de 12% em comparação ao efetivo utilizado nas festividades do ano anterior. No total, cerca de 23 mil profissionais das forças de segurança estarão em ação por todo o estado do Rio de Janeiro durante as comemorações.

Além da presença reforçada da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal também intensificarão suas operações para assegurar uma celebração pacífica e organizada. Uma das inovações desta operação será o uso de tecnologia avançada: dois drones equipados com reconhecimento facial estarão disponíveis para monitorar a multidão e identificar possíveis suspeitos.

Adicionalmente, 78 torres de observação serão posicionadas ao longo da praia, proporcionando uma cobertura visual estratégica do evento e permitindo que as forças de segurança atuem rapidamente se necessário.

Programação festiva

A programação do Réveillon em Copacabana promete ser um espetáculo à parte. A festa contará com três palcos onde grandes artistas da música brasileira se apresentarão, incluindo renomados nomes como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Anitta. Esta variedade musical visa proporcionar uma experiência inesquecível para os presentes.

Outro destaque da noite será a tradicional queima de fogos, um dos momentos mais esperados por todos os participantes. Este ano, o show pirotécnico será realizado em três locais distintos na praia, utilizando fogos lançados de 10 balsas diferentes. Com uma duração estimada em 12 minutos, a queima promete iluminar o céu de Copacabana e encerrar o ano de 2024 com um espetáculo visual impressionante.