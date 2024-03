Segurança: ‘É preciso avançar nas discussões’, defende SSP no 1º dia do Cosud

A Segurança Pública é um dos temas centrais de discussão da 10ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que começou nesta quinta-feira (29), no Rio Grande do Sul.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, participou do primeiro dia do evento. “É a oportunidade de o Estado de São Paulo contribuir com um tema tão importante para a sociedade”, pontuou Derrite.

De acordo com o secretário, as discussões vão abranger todas as áreas da segurança em comum para os Estados do consórcio, em especial, a reincidência criminal e a necessidade da modernização da legislação penal. “É preciso avançar no tema para evitar que os policiais desses Estados e de todo o país deixem de ter as suas ações impactadas pela fragilidade da legislação”, disse.

Os grupos temáticos da Segurança Pública também abordarão o investimento em tecnologia para que haja uma integração ainda maior entre os Estados no combate ao crime que transcende as divisas.

“Precisamos estar mais próximos dessa pauta para oferecer a nossa contribuição para combater o crime organizado”, afirmou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na abertura do evento.

Na sexta-feira (1º), os trabalhos começam cedo. Representantes de cada área da segurança se reunirão para avançar na elaboração da pauta que servirá de norte para os governadores. O tema deve constar na carta final elaborada pelo consórcio.

“A segurança afeta diretamente a sociedade e todos os Estados têm bons casos de sucesso”, lembrou o governador do Paraná, Ratinho Júnior. De acordo com ele, essa integração ajudará não só os Estados do consórcio, mas também todo o país. “É a oportunidade de colaborar com Brasil e cobrar mudanças nas leis”, defendeu.

Para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o crescimento do crime organizado é motivo de preocupação e, por isso, “precisamos de medidas de melhoria na legislação para que se ponha um limite a esse problema sério que afeta o desenvolvimento econômico e social” do Brasil.

Cosud

O Cosud envolve os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Durante o encontro, os gestores e suas equipes técnicas discutem ações para fortalecer a cooperação entre os Estados, além de políticas públicas de interesse comum das duas regiões.

São Paulo organizou a edição mais recente, em outubro de 2023. Os debates estabeleceram a construção de uma agenda pró-sociedade com propostas para aperfeiçoar a legislação penal.

De acordo com a carta final elaborada pelos governadores, o enfrentamento e a diminuição da criminalidade passam por medidas como o compartilhamento e a integração das bases de dados, pelo estabelecimento de um gabinete integrado de segurança e pela captação de recursos

voltados à Segurança Pública.

Os representantes estaduais entendem ser fundamental a “Reforma do Sistema de Justiça Criminal brasileiro”, com a alteração da legislação penal e processual penal para aumentar o “custo do crime” no país, em especial para criminosos violentos e envolvidos em redes criminais transnacionais.