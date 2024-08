Segurança do Vasco se pronuncia após briga com jogadores do Athletico

Betinho, segurança do Vasco flagrado em briga com jogadores do Athletico-PR no gramado de São Januário, usou as redes sociais para se manifestar sobre o episódio.

“Como pode uma pessoa falar uma coisa, se as imagens mostram outra? Jogador pode fazer tudo! Eu sou só um simples segurança que tentou se defender contra quase 20 atletas. Deus no controle”, escreveu Betinho, segurança do Vasco, no Instagram.

Além do texto, Betinho postou uma imagem que mostra jogadores do Vasco sendo agredidos por atletas do Furacão.

A vitória de virada do Vasco por 2 a 1 foi marcada por uma briga envolvendo o segurança cruzmaltino e jogadores do Athletico Paranaense após o apito final.

O tumulto começou quando o segurança Betinho discutiu com jogadores do Athletico. O clima esquentou, e alguns atletas do time carioca, como Souza, precisaram tirar o funcionário do local.

Depois de alguns segundos de “controle”, a briga voltou -desta vez, já perto do túnel que dá acesso aos vestiários das equipes.

Betinho e alguns jogadores do Athletico chegaram a trocar socos durante a briga. O empurra-empurra só foi terminar depois de cerca de dois minutos.

O Vasco venceu o jogo por 2 a 1 nesta segunda-feira (26) e assumiu o oitavo lugar do Brasileirão, com 31 pontos, ultrapassando o próprio Athletico, que estacionou nos 29 e caiu para décimo.

Os times voltam a se enfrentar já nesta quinta (29), desta vez pela Copa do Brasil: cariocas e paranaenses iniciam, a partir das 20h (de Brasília), de novo em São Januário, a disputa por uma vaga na semifinal do torneio eliminatório.