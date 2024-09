Segurança de festa no centro de SP mata cliente com golpe de canivete

Um homem de 35 anos foi morto com golpe de canivete por um segurança durante uma festa na casa de shows Central 1926, no centro de São Paulo, na madrugada deste domingo (29).

O segurança, de 32 anos, foi preso em flagrante por homicídio, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

De acordo com a pasta, durante o evento o segurança teria apartado uma briga entre clientes. Após a situação ser controlada, o segurança e a vítima discutiram.

“O autor relatou que a vítima o agrediu e, para reagir, o atingiu com um golpe de canivete”, afirma a SSP.

O cliente foi socorrido no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu ao ferimento e morreu.

O canivete foi apreendido. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto no 8° DP (Brás).

Em comunicado, a Central 1926 afirma que lamenta a morte e que está em contato com a família da vítima e com os produtores da Festa Mais, que era realizada na ocasião, a fim de prestar todo o apoio e suporte necessários.

“Esclarecemos também que o espaço da Central 1926 havia sido alugado para a realização da Festa Mais, se tratando de um evento privado. A empresa de segurança responsável é terceirizada, chamada Mega Serviços. Nós da Central 1926 suspendemos imediatamente toda e qualquer prestação de serviços com a mesma”, afirmou a casa de eventos.

A Central 1926 ressaltou que colabora com as investigações junto às polícias Militar e Civil para que os fatos sejam apurados e esclarecidos.

A Festa Mais classificou a morte como “um fato trágico e lamentável”.

“A Festa Mais é uma festa itinerante e que acontece em diversos locais de eventos conceituados da cidade; sendo assim, toda a equipe de segurança é terceirizada e contratada diretamente pelo local do evento e de responsabilidade da casa. Na noite de ontem, a Festa Mais comemorava seu aniversário de 11 anos, sem jamais ter ocorrido qualquer incidente de violência em todas as suas edições. Esse fato isolado e estarrecedor nos deixou todos consternados”, destacou.

A organização da festa também afirmou que tenta contato com familiares da vítima.

“Nossa equipe está buscando o contato direto com os familiares da vítima, para prestar todo o suporte e apoio necessários, além de colaborar integralmente com a polícia para que todas as providencias sejam tomadas.”