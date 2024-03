Segundo workshop do setor de beleza da FFF aborda técnicas de depilação

A Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, realizou nesta segunda (18/3) o workshop ‘Desvendando os Mistérios com a Cera Elástica’. O encontro faz parte do ‘Workshop da Beleza: Desvendando a beleza corporativa – Técnicas e Segredos Reveladores’, série de encontros em que os palestrantes abordam técnicas e produtos que podem fazer a diferença em um salão de beleza ou mesmo no uso residencial. Os workshops são voltados a trabalhadores do setor de beleza, empresários da área e interessados nesse segmento.

Cerca de 30 pessoas estiveram no encontro desta segunda, em que foram explorados os segredos da depilação com cera elástica.

Clara Ohtsuki, coordenadora geral do Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem Profissional (CIDAP), instituição parceira da Fundação Florestan Fernandes, fala sobre os objetivos da programação. “Queremos dar oportunidade para que profissionais da área se atualizem sobre as técnicas e produtos novos, aprimorando seus conhecimentos. Além disso, os workshops contribuem para divulgação das ações da Florestan junto a população de Diadema.”

Os encontros, gratuitos, acontecem sempre às segundas-feiras, das 9h às 12h, na sede da Florestan (rua Manoel da Nóbrega, 1.149 – Vila Conceição).

O primeiro workshop, que aconteceu dia 11 de março, teve como tema ‘Loiros Rápidos e Seguros’, quando foram apresentadas técnicas avançadas para conquistar tons de loiro de maneira eficiente.

As próximas formações acontecem dia 25/3, com o tema ‘Liso Espelhado’, em que serão reveladas técnicas para alcançar um cabelo incrivelmente liso e brilhante; 1/4, quando o foco será ‘Como Lucrar com o Designer de Sobrancelhas’, explorando oportunidades financeiras nesse segmento; e, encerrando a série, no dia 8/4, quando haverá o workshop ‘Redução de Medidas: Resultados sem Aparelhos’, uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos práticos e eficazes.

Inscrição

A participação é gratuita e os interessados devem se inscrever no endereço eletrônico https://forms.gle/gTSxCNx6tahMDDSR7 ou escaneando o QR Code no material promocional do evento. Mais informações sobre cada workshop pelo whatsapp (11) 4053-2600.

A Fundação Florestan Fernandes é referência em ensino profissionalizante, com mais de 27 anos de tradição na área. A instituição oferta, a cada ciclo, mais de 30 cursos, em diversas áreas: administração e gestão, comunicação, construção civil, gastronomia, juventude, serviços, tecnologia da informação, terapias naturais, zeladoria e beleza e estética.