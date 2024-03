Segundo Show da CUFA em Paraisópolis acontece em 30 de março

A Central Única das Favelas (CUFA), segue com sua agenda de shows nas favelas de São Paulo. A próxima parada será na favela de Paraisópolis, no dia 30 de março, a partir das 15h. O encontro musical contará com a presença: DJ R15 SP; G.R. Escola de Samba Futebol e Resenha Paraisópolis; MC Sacana; Fanieh; MC Lobinho; Bin; Silvanno Salles; Rodriguinho; Dexter e Grupo Pixote

Seguindo o sucesso que aconteceu no Campo do Caveirinha, no último dia 09 de março, o projeto tem como objetivo principal oferecer à população local um momento significativo de entretenimento de forma totalmente gratuita, acessível e co-participativa. A CUFA acredita que ao proporcionar experiências culturais enriquecedoras, os moradores se sentirão valorizados e estimulados, contribuindo para o fortalecimento da identidade local.

“O Show da CUFA é uma festa para favela. É uma oportunidade de quebrar estereótipos, fortalecer a identidade cultural e fomentar a potência do favelado. Além disso, damos voz para os artistas locais se apresentarem no mesmo palco e evento com os grandes artistas do cenário musical do Brasil “, diz Celso Athayde, co-fundador da CUFA.

O Show da CUFA conta com a parceria de instituições e empresas que compartilham o compromisso de promover a cultura e a inclusão. Entre os parceiros, destacam-se a TV Globo, Prefeitura de São Paulo, Eletromidia, Bet Nacional, FSB, Comunidade Door, Sheraton – São Paulo WTC Hotel, Grupo R1 e Rádio Transcontinental. A união dessas forças contribuirá para o sucesso e a abrangência do evento, fortalecendo os laços entre as favelas e as entidades comprometidas com o desenvolvimento cultural e social.

“A Bet Nacional orgulha-se de apoiar a série de shows da CUFA, uma iniciativa que vai muito além do entretenimento. Para nós, este apoio é um passo estratégico em direção ao fomento cultural e ao engajamento comunitário. Cada show promete não apenas entretenimento de qualidade, mas também um impulso significativo à cultura local. Estamos animados com o impacto positivo e a ampla penetração que esses eventos terão na comunidade.”- Lucas Gasull, sócio da Lean Agência, agência da Bet Nacional.

O show abre portas para os artistas locais das favelas, oferecendo uma plataforma para que possam mostrar seus talentos e serem reconhecidos. É uma oportunidade de quebrar estereótipos e fortalecer a identidade cultural e fomentar a potência do favelado”, pondera Celso Athayde, cofundador da CUFA e CEO da Favela Holding.

Além do entretenimento, o Show da CUFA vai contar com ações importantes para a população, como: testagem rápida e gratuita para HIV e Sífilis; PrEP e PEP; Insumos de prevenção; Orientações de saúde bucal (orientações e entrega de Kits); Auriculoterapia e Orientações sobre dengue.

“Esse evento é mais um exemplo da Secretaria Municipal de Cultura ativamente apoiando o trabalho de entidades com atuação importante e emblemática para São Paulo, como a CUFA, que faz um trabalho importantíssimo nas periferias e que a Prefeitura tem o orgulho de ser parceira”, afirma a secretária de cultura Aline Torres.

As próximas datas serão em 27 de abril, na Brasilândia – Praça do Povo, 25 de maio, campo X do Morro.

Serviço: Show da CUFA em Paraisópolis

Data: 30 de março de 2024;

Local: Paraisópolis;

Horário: a partir das 15h;

Entrada: Gratuita e aberta ao público.