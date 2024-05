Segundo fim de semana do TIM Music Rio tem Djavan, IZA, Rael e Preta Gil com Tiago Pantaleão

A segunda semana do TIM Music Rio, maior festival gratuito de música do Brasil, traz para as areias da Praia de Copacabana um ícone da música popular brasileira: o cantor e compositor Djavan. O alagoano vai apresentar no domingo, dia 2 de junho, o espetáculo ”D”, que traz faixas do último trabalho como “Num Mundo de Paz” e “Iluminado”, além de mais de 20 sucessos de todas as fases de sua discografia, com sucessos como “Sina” e “Flor de Lis”, músicas que têm lugar cativo em todos os shows porque, segundo o artista, “são canções que o povo ama”. Antes, o hip hop da zona sul de São Paulo invade a praia carioca com o som de Rael, com um setlist que reúne obras de seu álbum “Capim-Cidreira”, além de “Vem com Tudo” e “Rei do Luau”.

Antes, no sábado, dia 1º de junho, a grávida do ano, Iza, embaixadora da marca TIM, apresenta seu show “Afrodhit Tour”. No repertório, faixas do novo disco como “Fé Nas Maluca”, “Que Se Vá”, “Mega da Virada”, além de músicas já conhecidas na voz da cantora como “Brisa”, “Pesadão” e “Meu Talismã”. Na abertura do sábado, quem sobe ao palco é Preta Gil trazendo seu “Baile da Preta”, com um repertório animado, composto por músicas próprias e muitos sucessos, como “Sinais de Fogo”, “Stereo” e “Decote”, em uma miscelânea de ritmos brasileiros como funk, samba, axé, sertanejo. A cantora traz como convidado, o cantor e compositor pop, Thiago Pantaleão, que ficou conhecido na internet por seu rebolado inconfundível e seu timbre de voz único.

A chuva que insistiu em cair na cidade durante não foi páreo para a programação do primeiro fim de semana do TIM Music Rio, e milhares de pessoas se reuniram na areia da Praia de Copacabana para acompanhar os dois dias de shows do maior festival de música gratuito do Brasil. No sábado, 25 de maio, Baco Exu do Blues subiu ao palco por volta das 19h, e afastou o vento gelado que soprava do mar. Esbanjando alegria e carisma e uma banda de primeira, levou o público ao delírio em uma mistura de ritmos e gêneros, com samba e rap, e sucessos como “Samba in Paris” e “Inimigos”. Enquanto entoava a música “Sou O Preto Mais Odiado Que Você Vai Ver”, o telão mostrava personalidades negras, como Liniker, Sabotage, Mart’nália e Djamila Ribeiro.

Antes, na abertura do festival, Marina Sena, de visual novo de franjinha, subiu ao palco acompanhada de ballet, e fez o público dançar e cantar com o show, que marca a segunda fase da turnê “Vício Inerente”, cujo repertório combina seus dois discos autorais, “Vício Inerente”, e “De Primeira”. A artista encantou o público ao tocar pela primeira vez violão em um palco, com uma homenagem à cantora Gal Costa, de quem é fã, com “Vapor Barato”.

No dia seguinte, domingo, 26 de maio, Diogo Nogueira abriu os trabalhos com um show especialmente criado para o evento em homenagem à Beth Carvalho. Acompanhado de músicos que fizeram parte da banda da Madrinha do Samba, sob a batuta de Carlinhos Sete Cordas, o sambista abriu o espetáculo com os sucessos “O Show Tem Que Continuar”, “1800 Colinas” e “Folhas Secas”, canções lançadas ainda na década de 70. O sambista chamou ao palco a revelação da nova geração de mulheres no pagode, Marvvilla, que cantou Saco de Feijão” e “A Chuva Cai”. Roberta Sá também emocionou o público ao cantar “Acreditar” e junto com Diogo entoou “Ainda É Tempo Pra Ser Feliz”. O trio encerrou juntos a apresentação com “Samba de Arerê” e “Caciqueando”.

Fechando o primeiro fim de semana, a estrela pop Gloria Groove, apresentou o show de sua turnê “Noites de Glória” , fazendo o público cantar e dançar ao som dos seus maiores sucessos como “Bonekinha”, Leilão” e “Vermelho”, canção que a cantora disse ser responsável pela mudança de sua vida. A diva surpreendeu os fãs ao apresentar, pela primeira vez num palco, duas músicas que farão parte do novo projeto ‘Serenata da GG’, “Nosso Primeiro Beijo” e “A Loba”, de Alcione.

Grandes nomes da música brasileira já passaram pelo palco do TIM Music Rio, reunindo mais de meio milhão de pessoas na praia de Copacabana. No primeiro ano, em 2022, o evento apresentou aos cariocas uma programação de shows cheios de potência e diversidade com nomes como Seu Jorge, Luiza Sonza, Xamã e Criolo. Em sua segunda edição, no ano passado, trouxe a estrela Caetano Veloso, que fez uma apresentação histórica, além de Daniela Mercury, Matuê, Liniker, BaianaSystem e Pretinho da Serrinha com Jorge Aragão.

“O TIM Music Rio representa nosso compromisso de levar música de qualidade para todas as pessoas. Só uma marca como a TIM – que tem essa conexão tão forte com a música e valores como coragem, liberdade e respeito – poderia realizar um festival tão grandioso, diverso e 100% gratuito para o público. A nossa plataforma de música também é uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais dos consumidores e destacar nossa tecnologia e conectividade que potencializam a experiência em grandes eventos”, explica Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM.

Para Rafaello Ramundo, sócio-diretor da Novo Traço e diretor artístico do evento, o desafio da curadoria é sempre proporcionar uma experiência inesquecível para as pessoas: “Vamos ocupar mais uma vez as areias de Copacabana com um evento cuja marca principal é a diversidade. Escalamos artistas dos mais diferentes ritmos, passando pela MPB, o pop, o rap, entre outros, para garantir entretenimento para todos os públicos, e, assim, promover um encontro de gerações. Para coroar esse momento, teremos um grande show de Djavan e uma homenagem mais do que merecida à ‘Madrinha’ e inspiração de vários sambistas consagrados, Beth Carvalho. Tudo com o máximo de qualidade que o entretenimento deve ter, com total segurança e organização”.

O TIM Music Rio é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Os shows contam com toda a infraestrutura e suporte necessários dos órgãos públicos e acontecem sempre entre 16h e 20h.

A TIM sempre foi reconhecida como forte incentivadora de projetos musicais no Brasil, com histórico de realização de ações proprietárias e patrocínios nacionais e regionais. Foi ainda a primeira operadora a incluir streaming de música em suas ofertas, popularizando o acesso em linha com os novos hábitos de consumo dos brasileiros.

A companhia começou o ano de 2024 com um estande de destaque no Festival de Verão Salvador, quando foi a marca com mais menções positivas nas redes sociais durante o evento. No Rio de Janeiro, além do TIM Music Rio, a empresa tem o naming right do TIM Music Noites Cariocas pelo terceiro ano seguido e já se prepara para, novamente, marcar presença em mais uma edição do Rock in Rio. Em 2022, foi a segunda marca mais comentada durante o festival, com 85 mil menções nas mídias sociais.

Com 17 anos de mercado, a Novo Traço é uma empresa de entretenimento, com foco na produção, criação e direção artística de grandes festivais de música gratuitos, especializada em proporcionar o diálogo de grandes marcas com seus públicos através de projetos culturais. Sob o comando de seu fundador, Rafaello Ramundo, a empresa cria, organiza e realiza eventos nas áreas de música, de cinema, entre outros, sempre entregando máxima qualidade de entretenimento, com segurança e organização. Além do TIM Music Rio, a agência já realizou para a operadora os eventos Verão TIM, 2020, e o TIM Mulheres Positivas, em 2022. Também é responsável pelos projetos EMS Música em Movimento, Festival Enel Por Você, Prudential Concerts e o Festival Natal Equatorial.

Datas: 25 e 26 de maio, e 1º e 2 de Junho

Local: Praia de Copacabana, Posto 4, RJ

Abertura: 16h*

Encerramento: 2oh*

Gratuito

*show serão realizados dentro do horário, com encerramento previsto para às 20h

01/02/06 – Preta Gil convida Thiago Pantaleão (17h)/ IZA (19h)

02/06/2024 – Rael (17h)/ Djavan (19h)