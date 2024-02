Segundo fim de semana do Day Park é opção de lazer para toda a família

Neste fim de semana, dias 2 e 3 de março, o Parque Oriental recebe mais edição do Day Park. A programação gratuita do evento acontece das 9h às 16h. Além do passeio de caiaque e dos brinquedos infláveis, a grande novidade para este ano é o pedalinho para curtir em família. Os visitantes também terão opções gastronômicas com food trucks e ainda a feirinha de artesanato.

Para quem deseja aprender mais sobre a natureza e os animais, a partir das 11h, haverá atividade de educação ambiental, com a equipe de Proteção à Fauna e com o Departamento de Gestão Ambiental da Prefeitura. Os profissionais irão abordar temas como reciclagem, o papel das abelhas para a preservação do meio ambiente, fauna e flora.

O Day Park é promovido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, e faz parte do calendário das comemorações de aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

O Parque Oriental está localizado à Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse.