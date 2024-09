Segundo fim de semana da Festa Italiana Solidária destacará cultura, gastronomia e solidariedade

Após o sucesso do primeiro fim de semana, a 2ª Festa Italiana Solidária de Ribeirão Pires retorna nos dias 28 e 29 de setembro para mais dois dias de celebração da cultura italiana e solidariedade. O evento acontece na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna e oferece uma ampla programação cultural, além da tradicional gastronomia italiana e a arrecadação de doações para ajudar instituições sociais da cidade. O público poderá saborear pratos tradicionais como pizzas, massas, risotos e doces, enquanto colabora com entidades locais.

Desde sua primeira edição em 2023, a Festa Italiana Solidária tem se consolidado como um evento de grande importância social e cultural em Ribeirão Pires. Com o objetivo de arrecadar fundos para instituições locais, a festa reúne pratos típicos italianos ofertados pelas entidades como forma de angariar recursos. Neste ano, instituições sociais da cidade contam novamente com a venda de massas, pizzas, risotos, polentas, doces e bebidas, garantindo uma verdadeira imersão na culinária italiana.

Além disso, os visitantes também são incentivados a doar alimentos não perecíveis e ração para pets, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade e instituições que cuidam de animais resgatados. Esta iniciativa reforça o espírito comunitário da Festa, que vai além da diversão e promove a solidariedade como uma forma de melhorar a vida de quem mais precisa.

Neste segundo fim de semana, a programação cultural promete atrair ainda mais o público com apresentações que celebram a tradição italiana. O cantor Fred Rovella, que já conquistou os corações dos presentes no último fim de semana, retorna ao palco da Tenda Multicultural com um repertório repleto de canções italianas tradicionais, garantindo um show animado e nostálgico. Seu carisma e a paixão pela música italiana farão parte de um dos momentos mais esperados do evento.

Além das atrações culturais, o ambiente familiar e comunitário da Festa é um dos grandes atrativos. Famílias, amigos e turistas se reúnem para celebrar a cultura italiana em uma atmosfera festiva e acolhedora. Os chalés das instituições sociais estão decorados com bandeiras e cores que remetem à Itália, criando um cenário autêntico para quem quer se sentir em meio a uma festa tradicional italiana, sem sair do Brasil.

Para aqueles que ainda não participaram, o evento oferece a chance de saborear a verdadeira culinária italiana, assistir a apresentações culturais únicas e, principalmente, contribuir com causas sociais de grande relevância para a cidade.