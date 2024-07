Segundo Festival Choro & Jazz animou Ribeirão Pires neste domingo, no Mirante São José

Neste domingo (28), Ribeirão Pires foi palco de mais uma edição do Festival Choro & Jazz, que agitou o Mirante São José com música de qualidade e uma diversificada área gastronômica. O evento reuniu grandes nomes do cenário musical e proporcionou um domingo especial para moradores e visitantes.

Após o sucesso da primeira edição em setembro de 2023, o Festival Choro & Jazz retornou a Ribeirão Pires com uma programação imperdível. O público pôde desfrutar de uma tarde e noite repletas de boa música e sabores variados, começando com a apresentação do Combo Jazz EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires), em seguida, a Roda de Choro EMARP subiu ao palco às 17h, trazendo clássicos do choro brasileiro.

Depois foi a vez do Frank Oberson Quarteto encantar os presentes com seu jazz sofisticado. Encerrando a noite em grande estilo, Flávio Barba e Elias Maria se apresentaram levando o público a uma viagem musical inesquecível.

O Mirante São José, com sua vista privilegiada, ofereceu o cenário perfeito para o festival, que não só promoveu a cultura, mas também proporcionou momentos de lazer e entretenimento para a população de Ribeirão Pires e região.