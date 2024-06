Segundo dia do Mutirão “Dia C” facilita acesso a benefícios sociais

A Zona Sul recebeu no último domingo (23) a segunda etapa do “Dia C – mutirão CadÚnico”, promovido pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e da Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia (SMIT), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) e da SPTuris. O evento destinado ao cadastro e atualização do CadÚnico aconteceu em oito postos do “DescomplicaSP” da região Sul da cidade, e teve como objetivo facilitar o acesso da população aos benefícios sociais atrelados ao Cadastro Único.

Durante o mutirão, 2.736 atendimentos foram realizados, reforçando a demanda e a importância de ações como essa para a população. Além dos atendimentos foram feitos 91 agendamentos para o próximo domingo (30/06), quando a ação volta para o terceiro dia na região, e 1.339 agendamentos para atendimento ao longo desta semana.

A relevância desse tipo de operação para a vida das pessoas pode ser observada em depoimentos como o de Iara Nunes de Oliveira, atendida no Descomplica Santo Amaro: “Eu estava passando, não tinha conhecimento do Mutirão e perguntei, me informaram que era um mutirão para Cadastro Único e que eu poderia ficar. Graças ao Mutirão eu vou conseguir atualizar meu CadÚnico.”

A atualização do cadastro é essencial para que os cidadãos sigam ou comecem a receber benefícios aos quais possuem direito, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A SMADS reforça o compromisso em atender a todos que necessitam regularizar suas informações e garantir o acesso a seus direitos.

Próximo mutirão

O próximo domingo (30), marcará mais uma ação do “Dia C – Mutirão CadÚnico”, na Zona Sul da capital, novamente nos oito “DescomplicaSP” que fizeram o atendimento ao público no último domingo. Confira a lista de locais abaixo:

Campo Limpo – Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar

Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499

Cidade Ademar – Avenida Yervant Kissajikian, 416

Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425

Jabaquara – Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314

M’ Boi Mirim – Avenida Guarapiranga, 1695

Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54