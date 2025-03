Segundo dia de desfile da Sapucaí terá misticismo e religiosidade

A Unidos da Tijuca abrirá o segundo dia de desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (3). Com o enredo “Logun-Edé: Santo Menino Que Velho Respeita”, a azul e amarelo contará a história de um príncipe, filho de dois grandes orixás: Oxum, a rainha das águas doces, e Oxóssi, o caçador das matas. A cantora Anitta é uma das compositoras do samba-enredo.

De acordo com o carnavalesco Edson Pereira, Logun-Edé pode ser tanto um caçador quanto um pescador, vivendo entre rios e florestas. Exu lhe deu o poder da transformação, Ogum lhe ensinou a usar armas, e Ossain revelou o segredo das folhas que curam.

Com a ajuda de Iemanjá, fugiu pelo mar e chegou ao Brasil, onde foi lembrado nos primeiros terreiros de Candomblé. Sua imagem representa juventude, garra, inteligência e vontade de transformar o mundo.

Em seguida, a Beija-Flor de Nilópolis homenageará um dos símbolos do Carnaval carioca: Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla (1943-2021).

“Homenagear Laíla é uma responsabilidade imensa, mas, acima de tudo, um privilégio. Ele foi um mestre não só para a Beija-Flor, mas para o Carnaval como um todo. Sua forma de fazer Carnaval, sua entrega e sua paixão pelo espetáculo influenciaram gerações. Queremos que essa homenagem esteja à altura de sua grandiosidade, relembrando sua trajetória e celebrando seu legado com o respeito e a emoção que ele merece”, afirmou o carnavalesco João Vitor Araújo.

Segundo ele, o enredo vai além de uma biografia: “Vamos exaltar a genialidade de Laíla por meio da própria história da Beija-Flor, relembrando momentos marcantes, sim, mas também trazendo a essência daquilo que ele sempre defendeu no Carnaval: inovação, ousadia e um desfile impecável. A escola que ele ajudou a construir estará na avenida com a força e a garra que ele sempre exigiu”, disse.

A terceira escola a desfilar será o Salgueiro, que levará para a Sapucaí a história do “Fechamento do Corpo”, crença que envolve rituais de proteção contra doenças, inveja e perigos. A tradição tem origem em diversas culturas, desde guerreiros africanos, que usavam amuletos chamados mandingas, até os cangaceiros do sertão, que acreditavam que seus chapéus e símbolos garantiam invulnerabilidade.

A vermelho e branco tem Viviane Araújo como rainha da Furiosa, como é chamada a bateria.

A novidade da escola em 2025 é o retorno do carnavalesco Jorge Silveira à Marquês de Sapucaí. Formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), ele foi assistente de Max Lopes e Rosa Magalhães, além de já ter assinado desfiles da Viradouro e da São Clemente. Seu maior destaque foi no Carnaval de São Paulo, onde conquistou o bicampeonato pela Mocidade Alegre em 2023 e 2024.

Em seu site, a escola explica que “a história e a cultura do fechamento do corpo estão inseridas em um conjunto de crendices presentes em religiões africanas e europeias, que sobreviveram à travessia do Atlântico. Ao longo do tempo, o pacto para a proteção do corpo se diversificou e se adaptou, assumindo nuances próprias nas pequenas cidades do interior, na zona rural, na periferia e nas grandes metrópoles. São territórios de um mundo mágico-religioso, povoado por rezas, crenças, simpatias e benzeções”.

A noite termina com a Unidos de Vila Isabel que aposta no enredo “Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Aparece”, levando o público a uma viagem por mitos e lendas brasileiras, além de elementos do terror universal. O carnavalesco é Paulo Barros.

O desfile terá um trem-fantasma como elemento central, transportando o público por histórias assombrosas. Seu presidente de honra é o sambista Martinho da Vila, e a rainha de bateria é Sabrina Sato.

O percurso começa na floresta, onde surgem figuras como o Curupira, protetor das matas, e o Lobisomem, que aparece nas noites de lua cheia. No caminho, também estarão o Boitatá, serpente de fogo que ilumina as trevas, e o Saci, com suas tradicionais travessuras.

Entre os personagens representados, estarão também o Conde Drácula e a Mulher de Branco, figuras associadas ao mistério e ao medo. Os desfiles terão início às 22h.

O primeiro dia de desfiles, no domingo (2), teve Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro e Mangueira.

VEJA A ORDEM DOS PRÓXIMOS DESFILES

Segunda (3)

– 22h – Unidos da Tijuca

– 23h30 – Beija-Flor

– 0h50 – Salgueiro

– 2h – Unidos de Vila Isabel

Terça (4)

– 22h -Mocidade Independente de Padre Miguel

– 23h30 – Paraíso do Tuiuti

– 0h50 – Grande Rio

– 2h10 – Portela