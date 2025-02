Segunda temporada de ‘The Last of Us’ estreia em abril na MAX

A plataforma de streaming MAX anunciou, nesta quarta-feira, dia 19, a tão esperada data de lançamento da segunda temporada de The Last of Us, que ocorrerá no dia 13 de abril. A divulgação inclui pôsteres com os protagonistas Joel, interpretado por Pedro Pascal, e Ellie, vivida por Bella Ramsay, além da apresentação da nova antagonista Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. O serviço também revelou o tema central desta nova fase da série: “Toda escolha tem seu preço”.

Desde sua estreia, The Last of Us tem sido um fenômeno tanto entre críticos quanto entre o público, sendo uma adaptação do renomado videogame homônimo, que já vendeu mais de 30 milhões de cópias globalmente. A narrativa acompanha a trajetória de sobrevivência de Joel, um homem que viveu a dor da perda da filha em um apocalipse zumbi, e Ellie, uma jovem que pode representar a esperança para a cura do vírus devastador que transformou a humanidade.

A primeira temporada apresenta um cenário pós-apocalíptico repleto de zumbis. Após a trágica morte de sua filha, Joel encontra um novo propósito ao proteger Ellie, a última pessoa imune ao fungo responsável pela destruição da sociedade. Juntos, eles atravessam os Estados Unidos enfrentando perigos que vão muito além dos mortos-vivos e descobrindo que a verdadeira ameaça pode ser a própria natureza humana.

A segunda temporada se passa cinco anos após os eventos da primeira parte e mostra Joel e Ellie vivendo em uma comunidade de sobreviventes, onde encontram uma certa estabilidade em meio à constante ameaça dos zumbis. No entanto, essa paz é abruptamente rompida por um evento violento, forçando Ellie a embarcar em uma busca por justiça que promete ser intensa e repleta de desafios.