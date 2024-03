Segunda temporada de “F4 Future 1” terá exibição especial de episódio no Velocitta

A etapa que abre a terceira edição do BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), contará com a pré-estreia exclusiva da segunda temporada da série “F4 Future 1”, na próxima sexta-feira (22), logo após o fim das atividades de pista do dia. Cerca de 50 convidados, incluindo pilotos, vão desfrutar da experiência na pista, que terá o telão de pódio como “sala de cinema”.

A produção, que chega em sua segunda edição, é inspirada no seriado “Drive To Survive”, focada em transmitir ao público a sensação única de vivenciar os bastidores da Fórmula 1. Para a competição nacional, o objetivo é o mesmo, além de trazer ao público a jornada de aprendizado dos pilotos dentro e fora das pistas.

“A temporada 2023 da “Future 1” é aguardada com grande expectativa. Como diretor, estou ansioso para compartilhar as experiências vividas durante o ano. No processo de edição desta segunda temporada, minha maior preocupação era mostrar ao público que a competição não é apenas nas pistas, mas também reflete na vida dos pilotos, onde desafios e sacrifícios são rotina. Esta temporada promete emoções intensas e reviravoltas. Posso garantir ao público que escolhi a narrativa que melhor expressa o verdadeiro significado desta categoria”, comentou Izaque Cavalcante, diretor da série.

Com sete episódios de 30 minutos cada, a série é uma produção da Cayac Produções. O produtor executivo, Bruno Yamaguchi, destaca o valor documental do projeto para o campeonato: “Para nós, da Cayac Produções, é uma honra participar da produção desta segunda temporada da série “Future 1”. É incrível acompanhar os novos talentos chegando e ver os pilotos seguindo suas carreiras internacionais.”

“Produzir uma série para a Fórmula 4 com a maior presença digital do mundo é um privilégio do qual nos orgulhamos imensamente. Nesta temporada, concentramos nossos esforços em trazer não apenas a emoção das corridas, mas também em compartilhar as histórias pessoais dos pilotos, mostrando suas jornadas fora das pistas e aproximando ainda mais o público dos pilotos.”

A segunda temporada de “F4 Future 1” contém gravações feitas ao longo de todo o ano de 2023, incluindo a etapa que fez parte do cronograma do GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, no mês de novembro. A série terá veiculação nas plataformas de streaming para o público geral, em programação a ser anunciada em breve.