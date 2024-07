Segunda, sexta e sábado são os dias da semana com mais acidentes no trânsito

Por ano, aproximadamente 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Segunda, sexta e sábado são os dias de mais pico no trânsito e os dias da semana que mais as pessoas se acidentam de acordo com a pesquisa feita de 2022 junho a março de 2023 pela Zignet em parceria com a Unicamp.

Além disso, estes são os dias que as pessoas costumam mais sair de casa para trabalhar, aproveitar eventos, happy hours e fazer passeios familiares. “O alto movimento de pessoas no trânsito nestes dias é um dos fatores que influenciam nos acidentes no trânsito, por isso é importante dirigir com prudência, usando o cinto de segurança e nunca consumir álcool antes de conduzir um veículo”, afirma Paulo Loffreda, sócio e fundador da Zignet.

Sexta-feira lidera o dia da semana com mais acidentes representando 16,7%, seguida por sábado e segunda-feira, com cerca de 14% cada.

Domingo é o dia com menos ocorrências, com 11,1%.

Perfil de quem mais se acidenta

Quem mais se envolve em acidentes, de acordo com a pesquisa, são homens, com idades entre 18 a 24 anos e 40 a 49 anos. Os automóveis são os veículos mais envolvidos em acidentes, seguidos pelas motocicletas e caminhonetes.

Colisões (231.333) e colisões traseiras (128.306) tiveram maior incidência com homens e colisões laterais (113.214) afetaram mais o público feminino.

Direitos das vítimas de acidentes de trânsito

Tharcisio A. Rio, advogado especialista em Direito do Consumidor, destaca os direitos das vítimas de acidentes de trânsito. “Acidentados têm direito a receber atendimento médico de emergência imediatamente após o acidente, independentemente de quem seja o responsável pelo ocorrido. Podem solicitar indenização para cobrir os custos de reparação ou substituição de bens danificados, como o veículo, celulares, entre outros pertences”, informa.

Acidentados também podem receber indenização por danos morais e possuem o direito à pensão por invalidez ou morte. “É possível reivindicar compensação por danos morais sofridos em decorrência do acidente, como o estresse emocional, traumas psicológicos e outros impactos subjetivos.E em casos de invalidez permanente ou morte, as vítimas ou seus dependentes têm direito a uma pensão mensal, calculada com base nos rendimentos da vítima e outras circunstâncias do acidente”, revela.

Vítimas também têm direito ao seguro de Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). “Todas as pessoas que se acidentam no trânsito, aqui no Brasil têm direito ao seguro SPVAT, que cobre despesas médicas, invalidez permanente e morte. Podem receber reembolso de custos com medicamentos, tratamentos médicos, fisioterapia e transporte para consultas do responsável pelo acidente ou pela seguradora”, diz.

Elas também possuem o direito da justiça gratuita em alguns casos. “As vítimas podem ter acesso a assistência jurídica gratuita através da defensoria pública ou de advogados pro bono, para garantir que todos os seus direitos sejam efetivamente defendidos. Acidentados também têm o direito de serem informados sobre todos os procedimentos legais e médicos envolvidos no processo pós-acidente, garantindo transparência e compreensão de seus direitos”, orienta.

Evite dirigir em horários de pico

Os horários de pico costumam ser quando se tem um grande volume de pessoas indo e voltando para o trabalho, faculdade ou escola. Eles costumam ser entre 06h e 09h da manhã e 16h e 19h. O censo completo da Zignet está disponível no site da empresa:

https://www.zignet.com.br/estudo.