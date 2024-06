Segunda semana dos Jogos de Bares de Ribeirão Pires segue no próximo domingo (9)

Os Jogos de Bar de Ribeirão Pires, uma das competições mais tradicionais da cidade, tiveram início no último domingo (2). Nesta edição, 16 equipes disputam na modalidade sinuca. Na primeira semana, três bares participaram do projeto e os jogos de cada estabelecimento definiram os classificados para a grande final que acontecerá no dia 30 de junho, no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Olaria.

Em parceria com os comerciantes da cidade, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), organiza as rodadas. A inscrição para os competidores foi feita nos bares que aderiram ao projeto, gratuitamente. E os classificados desta primeira semana são: Bar do Nil/Cris: Willians e Otávio; Bar do Aécio: Zebrinha e Italiano; Laboteko”s Bar: Dagmar e Di Menor.

O prefeito Guto Volpi esteve nos estabelecimentos para desejar boa sorte aos competidores. “Esse é um torneio que foi idealizado há mais de 10 anos e que proporciona incentivos aos proprietários de estabelecimentos da nossa cidade. É muito bacana conferir o entusiasmo dos participantes”, comentou o prefeito.

No próximo domingo, quatro bares participarão do projeto e os jogos acontecem a partir das 10h, simultaneamente.

Confira os locais:

Oficina Bar

Proprietário: Edmilson Gergye

Endereço: Rua Borba Gato, 207 – Vila Conceição

Bar do Zito

Proprietário: Romão Pereira Aguiar

Endereço: Rua Viçosa, 03

Jardim União Ouro Fino

Padaria do Mirante

Proprietário: Paulo Rogério da Silva

Endereço: Av. Rotary, 25 – Jardim Mirante

Bar do Véio

Proprietário; Vanderley Bittercourt

Endereço: Rua Mario Alexandre C. Martin – Vila Mara