Segunda quinzena de março tem teatro e música na agenda cultural de Diadema

A programação cultural da última quinzena de março em Diadema será marcada por um conjunto de atividades focadas na celebração ao Mês da Mulher. Os destaques serão o stand-up de Ângela Dippe no Teatro Clara Nunes e o programa Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras no Eldorado . Encontros culinários, teatrais e literários exaltarão a força feminina por meio de atividades culturais em Diadema.

Os centros culturais de Diadema contam com intensa programação e todos os eventos podem ser conferidos no link https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura/cultura-eventos/.

Confira a programação (sujeita a alterações):

Dia 16/03 – Sábado

Horário: 9h às 14h

Endereço: Rua Santa Cruz, alt. n° 632 ao 495 – Canhema

Atividade: Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras com Batuque Abayomi – Livre

O Batuque Abayomi (11h) é o convidado especial do encontro do mês das mulheres realizado na região Norte. O grupo reflete sua história e sua essência por meio de sua formação exclusivamente feminina e da música de seus tambores, que incorporam ritmos da cultura popular brasileira, como o maracatu, o samba reggae e o samba. Participação especial de Vanessa Reis.

Dia 20/03 – Quarta – feira

Teatro Clara Nunes

Horário: 20h

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: Angela Dippe em “Da Puberdade à Menopausa” – 14 anos

O espetáculo é uma mistura de stand-up comedy e palestra, com Angela apresentando ao público as diversas fases da vida de uma mulher, da puberdade à menopausa. Ao longo de seu relato, ela desenvolve temas como relacionamentos amorosos, padrão de beleza, cultura do patriarcado, machismo, sexo na maturidade e etarismo.

Início da distribuição será na terça -feira (19), a partir das 17h, limitado a 2 ingressos por pessoa.

Dia 22/03 – Sexta – feira

Centro Cultural Vladimir Herzog

Horário: 19h

Endereço: R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário

Atividade: Quatro Rosas Para Corina – 14 Anos

Direção: Luiz Nunes

Monólogo emocionante sobre o amor improvável de Evaristo por Corina. Baseado em texto de Leda Sylvia, revela uma transformação radical, desafiando o distanciamento social com linguagem teatral poética.

Dia 23/03 – Sábado

Horário: 13h às 22h

Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 144 – Eldorado – Em frente ao Parque Ecológico

Atividade: Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras – Livre

Para encerrar com chave de ouro a série de encontros que a Prefeitura de Diadema realiza aos sábados no mês da mulher, grande show da Mart’nália com abertura da DJ Carlu e da cantora Priscilla Agra no Eldorado. DJ Carlu (18h), prestigiada por suas seleções musicais vibrantes, promete agitar a plateia com uma playlist envolvente de sambas e pagodes que marcaram época. Priscilla Agra (19h) apresenta o espetáculo “DIADElas: A Música Brasileira Na Sua Pluralidade”. Talentosa musicista e artista plástica de Recife, Priscilla vive em Diadema e foi aluna da Casa da Música. No show, interpreta artistas como Dona Ivone Lara, Elza Soares, Maria Rita e Roberta Sá, entre outras. Vencedora de dois Grammys Latinos de melhor disco de samba, em 2017 e 2018, Mart’nália (20h) é filha de Martinho da Vila, por quem foi fortemente influenciada, e expandiu sua fama em turnês na Europa e na África.

Dia 24/03 – Domingo

Centro Cultural Canhema – Casa do Hip Hop

Horário: 13h

Endereço R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema

Atividade: Hip Hop Em Ação Mulheres – Livre

O Hip Hop em Ação existe há mais de 24 anos, sempre buscando reproduzir o que é desenvolvido nas oficinas e convidando artistas do Hip Hop, O Projeto incentiva a arte e dá voz aos jovens, por meio da ação cultural coletiva, e esse mês em especial desenvolvido com o coletivo Rede B.girls do Brasil.

Dia 25/03 – Segunda – Feira

Centro Cultural Diadema, Teatro Clara Nunes e Espaço Cândido Portinari

Horário: 19h

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: Mayombe Afro-Latino – 16 anos

Mayombe Afro-Latino

Do encontro das culturas negra e ameríndia nasce a música afro-latina, que o grupo apresenta em ritmos como son, bolero, cha cha cha cubanos, pontos de umbanda, samba-landós peruanos e cumbias colombianas. No repertório, sucessos de Violeta Parra, Vitor Jara, Mercedes Sosa e outros compositores que se destacaram com canções de protesto contra as ditaduras da América Latina.

Don Ernesto: Amanhã Vai Ser Outro Dia

O filho de desaparecido político e exilado quando criança, resgata um período histórico importante do Brasil, abordando o período de 1964 a 1985 através de músicas, textos e depoimentos.

Frei Betto e Amelinha Teles: Ditadura Nunca Mais!

Um bate-papo com o escritor e frade dominicano Frei Betto e com a ativista feminista e também escritora Amelinha Teles sobre o golpe de 1964, prisões, mortes e demais violações de direitos humanos.

Dia 26/03 – Terça – feira

Horário: 15h

Endereço: Online, pelo Facebook e Youtube da Secretaria de Cultura

Atividade: 28º Encontro – Mulher, Sinônimo de Luta e Coragem – Livre

O programa Sabor da Cultura consiste em um encontro mensal, sempre na última terça-feira do mês, em que se apresentam convidados especiais e um prato típico. O tema deste episódio será “Mulher, Sinônimo de Luta e Coragem“.

Centro Cultural Vladmir Herzog

Horário: 19h

Endereço: R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário

Atividade: Quem Foi Vladimir Herzog? – 14 anos

Como parte das ações que rememoram os 60 anos do golpe militar de 1964, receberemos Ivo Herzog, filho do jornalista que dá nome ao equipamento cultural. Vlado, como era conhecido, foi torturado até a morte em outubro de 1975. Ivo contará a história de seu pai em uma conversa com a plateia. Na ocasião, será inaugurada uma placa em sua homenagem.

Dia 27/03 – Quarta – feira

Teatro Clara Nunes

Horário: 20h

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro

Atividade: Quatro Rosas Para Corina – 14 Anos

Direção: Luiz Nunes

Monólogo emocionante sobre o amor improvável de Evaristo por Corina. Baseado em texto de Leda Sylvia, o espetáculo revela uma transformação radical, desafiando o distanciamento social com linguagem teatral poética.

Dia 30/03 – Sábado

Centro Cultural Serraria

Horário: 20h

Endereço: R. Guarani, 790 – Serraria

Atividade: Teatro em Foco – A Ciranda Das Cinco Mulheres – 14 anos

