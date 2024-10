Segunda metade da F-4 Brasil começa em clima de indefinição

O BRB Fórmula 4 Brasil inicia a segunda metade da temporada 2024 com um cenário de bastante competitividade. Neste final de semana, entre 2 e 6 de outubro, o campeonato vai acelerar no lendário Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, capital da Argentina. Será a primeira visita da categoria em solo internacional, em um circuito novo para praticamente todos os pilotos do grid.

A liderança da pontuação é de Matheus Comparatto. O piloto da Oakberry Bassani F4 encerrou a etapa de Goiânia, no fim de julho, na ponta da tabela, com 175 pontos, mas viu Alvaro Cho (TMG Racing) e Ethan Nobels (Cavaleiro Sports) se aproximarem na disputa pelo troféu de campeão.

Comparatto está estabilizado no topo dos pontos desde a segunda etapa, realizada em Interlagos. Ele já conquistou três vitórias na temporada, mesmo número do atual vice-líder, Cho, que soma 145 pontos. A diferença de 30 pontos não garante tranquilidade para o líder, já que cada etapa oferece aos competidores 70 pontos no total.

O piloto da TMG comentou sobre a disputa direta com Comparatto: “Vou me dedicar ao máximo para conseguir trazer esse campeonato para casa. A régua está subindo a cada etapa que passa, os tempos estão cada vez mais próximos. Eu e a equipe estamos trabalhando duro para ter os melhores resultados possíveis.”

Outro concorrente forte é Ethan Nobels. O estreante se adaptou rapidamente ao carro da Fórmula 4 Brasil e atualmente lidera o campeonato de novatos. Na classificação geral, o piloto nascido na Bélgica ocupa a terceira posição com 119 pontos. Apesar da diferença maior para Comparatto, Ethan está constantemente na zona de pontuação e pode diminuir a desvantagem se mantiver o ritmo.

“Desde o início, eu esperava estar forte e preparado para a temporada e estamos aqui com o objetivo de ganhar o campeonato tanto na geral, quanto entre os rookies. Estou muito feliz com a velocidade que estamos conseguindo tirar dos carros”, declarou Ethan, sinalizando que ele e a Cavaleiro Sports vão em busca de uma segunda metade forte no campeonato.

Por fim, ainda na briga direta pela liderança, está Rafaela Ferreira (TMG Racing). A primeira mulher a vencer na categoria brasileira é a quarta colocada, com 109 pontos. Alguns deslizes, principalmente durante a etapa do Velocitta, terceira do ano, dificultaram um pouco o caminho da catarinense. Porém, Rafa ainda está dentro do limite de 70 pontos possíveis por etapa e se mostra uma competidora de alto nível, com destacada evolução em sua pilotagem.

Quinto colocado, o argentino Gino Trappa (Oakberry Bassani F4) soma 95 pontos e atualmente briga pelo top-3. Além disso, ele é o segundo colocado no campeonato rookie, com 42 pontos de diferença para Ethan Nobels. Agora, Trappa vai tentar diminuir a distância correndo em casa.

A rodada argentina está marcada entre os dias 4 e 6 de outubro e antecede a etapa preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, que acontece em novembro.

BRB Fórmula 4 Brasil

Campeonato de pilotos

1º – Matheus Comparatto, 175 pontos

2º – Alvaro Cho, 145

3º – Ethan Nobels, 119 (R)

4º – Rafaela Ferreira, 109

5º – Gino Trappa, 95 (R)

6º – Ciro Sobral, 82 (R)

7º – Lucca Zucchini, 74

8º – Arthur Pavie, 71

9º – Rogério Grotta, 61 (R)

10º – Guilherme Favarete, 44 (R)

11º – Filippo Fiorentino, 33

12º – Cecília Rabelo, 28

13º – Pepê Souza, 21 (R)

14º – Alceu Feldmann Neto, 2 (R)

*(R) – piloto rookie (estreante na temporada)

Pole position e vencedores da temporada 2024

Etapa 1 – Velocitta

Pole Position: Alvaro Cho (TMG Racing)

Corrida 1 – Alvaro Cho (TMG Racing)

Corrida 2 – Ethan Nobels (Cavaleiro Sports)

Corrida 3 – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4)

Etapa 2 – Interlagos

Pole Position: Rafaela Ferreira (TMG Racing)

Corrida 1 – Filippo Fiorentino (TMG Racing)

Corrida 2 – Gino Trappa (Oakberry Bassani F4)

Corrida 3 – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4)

Etapa 3 – Velocitta

Pole Position: Alvaro Cho (TMG Racing)

Corrida 1 – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4)

Corrida 2 – Rafaela Ferreira (TMG Racing)

Corrida 3 – Alvaro Cho (TMG Racing)

Etapa 4 – Goiânia

Pole Position: Arthur Pavie (TMG Racing)

Corrida 1 – Alvaro Cho (TMG Racing)

Corrida 2 – Ethan Nobels (Cavaleiro Sports)

Corrida 3 – Arthur Pavie (TMG Racing)