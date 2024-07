Segunda etapa do novo Terminal de Mauá entra em operação neste sábado (27/07)

Entram em operação neste sábado (27/07), as novas plataformas do Terminal Central de Mauá. Por conta desse avanço nas obras da chamada Nova Estação, o terminal provisório que funciona atualmente na Praça 22 de Novembro, será desativado, e as linhas serão remanejadas para essas novas plataformas. Essa é a segunda etapa de entrega, a primeira foi realizada em março deste ano.

Outra mudança ficará por conta das bilheterias. Para que seja iniciada a remodelação da Praça 22 de Novembro, todas as bilheterias e catracas de acesso e saída do Terminal funcionarão na rua Rio Branco, ao lado da Estação Mauá da CPTM.

Portanto, a partir das primeiras viagens de sábado (27/07), o embarque e desembarque das linhas que operavam no terminal provisório será assim:

Linhas: 71 (Paranavaí), 72 (Nova Mauá), 73 (Oratório), 74 (Rosina) e 75 (Cerqueira Leite) – Plataforma B

Linhas: 109 (Miranda), 111 (Cruzeiro), 125 (Olinda) e 143 (Estrada do Carneiro) – Plataforma C

Linhas: 136 (Canadá), 142 (Itaussú) e 144 (Elizabeth) – Plataforma D

Linhas: 81, 82/83, 84, 85, 86 e 87 (Região do Jardim Zaíra e do Alto da Boa Vista) – Plataforma E