Segunda etapa do Desafio CPB/CBAt marca retorno de BBB Vinícius Rodrigues

O velocista paranaense Vinícius Rodrigues voltará a competir oficialmente após a sua participação no reality show Big Brohter Brasil. A sua reestreia será na 2ª etapa do Desafio CPB/CBAt da modalidade, que acontece neste domingo, 03, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

O Desafio de atletismo CPB/CBAt tem a finalidade de difundir e desenvolver a prática da modalidade entre atletas brasileiros com e sem deficiência. A competição é dirigida e organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O evento reunirá 114 atletas paralímpicos, sendo 72 homens e 42 mulheres, e 63 olímpicos para competir em provas de pista (100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, e saltos em distância, triplo e em altura) e provas de campo (arremesso de peso e lançamentos de dardo, disco e club).

Na competição deste domingo, o atleta da classe T63 (amputados de membros inferiores com prótese) disputará a prova dos 100m, da qual já foi recordista mundial e é medalhista de prata no Mundial de Paris 2023 e nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

“Costumo brincar que saí do VIP lá do programa direto para a xepa aqui, com dieta e treinos. Na parte física, eu senti mais a volta, tive bastante dor. Mas o corpo ainda respondeu bem, tem memória muscular. O foco da performance são os Jogos de Paris”, afirmou Vinícius, que sofreu um acidente de moto aos 19 anos em Maringá (PR) e foi submetido à amputação da perna esquerda acima do joelho.

“Se eu tivesse ficado lá no programa três meses, seria como se eu tivesse sentido uma lesão. Já estava preparado para este período sem treino. Mas voltei agora com mais vontade e uma saudade maior da pista. Nós, brasileiros, estamos acostumados a sempre estar nos adaptando. Agora é se preparar para chegar bem lá em Paris, com cabelo colorido, e dar trabalho para os adversários”, completou.

O Desafio CPB/CBAt contará também com a presença de medalhistas paralímpicos e mundiais, como a baiana Raissa Machado, prata no lançamento de dardo F56 (cadeirantes) no Mundial Paris 2023 e nos Jogos de Tóquio 2020, o paulista Alessandro Silva, tricampeão mundial e bicampeão paralímpico no lançamento de disco F11 (deficiência visual), o mineiro Claudiney Batista, ouro no lançamento de disco F56 (que competem sentados) no Mundial Paris 2023 e Santiago 2023, e a paraense Fernanda Yara, atual campeã parapan-americana e mundial nos 400m T47 (amputados de braço), entre outros.

A temporada internacional de 2024 do atletismo paralímpico terá, além da realização do Mundial de Kobe, os Jogos Paralímpicos de Paris, de 28 de agosto a 8 de setembro.