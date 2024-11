Segunda etapa do Circuito Santista de Vôlei de Praia ocorre neste domingo (1º) na praia do Gonzaga

Os entusiastas do vôlei de praia têm um compromisso marcado para este domingo, dia 1º de dezembro, com a realização da segunda etapa do 1º Circuito Santista de Vôlei de Praia. O evento ocorrerá na praia do Gonzaga, em frente à icônica Praça das Bandeiras, e será aberto ao público sem cobrança de ingressos. As atividades estão programadas para acontecer entre 8h30 e 17h, prometendo um dia repleto de disputas intensas e exibições de habilidade técnica para os apreciadores do esporte.

O torneio será dividido em três categorias distintas: Open Feminino, Open Masculino e Open Misto, cada uma contando com a participação de 12 duplas competidoras. De acordo com Bárbara Lymberopoulos, conhecida como Babi, que integra a equipe técnica organizadora do circuito, esta etapa será particularmente significativa. “Vamos definir os melhores do ano nesta edição especial. Teremos competidores da Baixada Santista e de diversas regiões do estado de São Paulo, além da presença ilustre de três atletas femininas vindas de Moçambique,” destacou Babi. Ela expressou confiança no sucesso do evento e no potencial deste para incentivar a prática do vôlei de praia em Santos.

Gelasio Fernandes, secretário de Esportes da cidade, ressaltou a forte ligação histórica entre Santos e o vôlei de praia. A cidade não apenas revelou talentos notáveis na modalidade como também foi palco de importantes competições em nível nacional e internacional. “A iniciativa da Prefeitura visa resgatar essa trajetória vitoriosa e fomentar o esporte tanto entre os competidores atuais quanto entre os jovens aspirantes que podem vir a ser os futuros ícones do vôlei de praia brasileiro,” afirmou o secretário.