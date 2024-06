Segunda etapa da Copa SEJEL de bike XCM reuniu 200 ciclistas em Ribeirão Pires

PMETRP

A segunda etapa da Copa SEJEL de Bike XCM 2024, que ocorreu no último domingo (16), em Ribeirão Pires, foi destaque entre os esportistas da modalidade. O evento, que reuniu 200 ciclistas e teve apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), foi realizado pela Mazza Eventos.

A Copa uniu atletas de diferentes regiões de São Paulo nas categorias Pro (40km), Sport (30km) e Turismo (20km) (60 km), em um trajeto de trilhas de terra e asfalto. A largada e chegada aconteceram no Centro Hípico Amarelinho localizado na região da Quarta Divisão.

Além de atletas de outras regiões do Estado de São Paulo, as equipes masculina e feminina de Click Bike de Ribeirão Pires foram destaque na competição e subiram ao podium na categoria Sport (E-bike).

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, afirmou que o evento segue no calendário esportivo do município. “Além das competições, também promovemos eventos de ciclo turismo, nos quais os participantes têm a oportunidade de explorar belas paisagens enquanto pedalam em um ritmo mais tranquilo”.

A terceira etapa da Copa SEJEL está prevista 25 de agosto, com largada na Capela Nossa Senhora do Pilar. Os interessados em obter mais informações sobre as competições podem entrar em contato pelo telefone (11) 9-8594-1183.