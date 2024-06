Segunda edição do mutirão de cadastramento do CadÚnico se repete na Zona Sul no dia 23

A Zona Sul recebe no próximo dia 23 mais uma edição do Dia C, mutirão para a atualização do Cadastro Único (CadÚnico). No dia 7 de julho, a operação ocorre na região da Zona Leste. O intervalo não acontece por decisão da administração municipal e, sim, por conta do sistema do Governo Federal, que atualiza a base de dados dos cadastramentos quinzenalmente. Neste domingo (9), o prefeito Ricardo Nunes visitou o Descomplica SP Santo Amaro, que recebeu a população durante todo o dia. Os mutirões serão sempre aos domingos, para que os munícipes possam aproveitar o Domingão Tarifa Zero.

Durante a visita, o prefeito destacou a capacitação de mais funcionários para agilizar os atendimentos. “A Prefeitura dialogou com o Governo Federal e teremos a possibilidade de cadastrar e preparar novos funcionários para fazer serviço, então a gente vai ampliar bastante o número de atendimentos. A Prefeitura está sendo bastante ativa com relação a essa questão, realmente aumentou o número de pessoas que procuram os serviços e nós estamos adequando os atendimentos”, disse Nunes, ressaltando que em 2023 a gestão já havia aumentado a oferta do serviço. “No ano passado, tivemos 719 mil atualizações ou cadastros novos, já foi 7,5% a mais do que em 2022, e a gente segue ampliando o atendimento para o CadÚnico”, reforçou Ricardo Nunes.

O envolvimento de mais uma secretaria municipal também foi citado pelo prefeito para reforçar o empenho da gestão no assunto. “Agora, além das Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, temos a participação da Secretaria de Inovação e Tecnologia, que vão receber os mutirões dentro dos Descomplicas SP”, explicou Ricardo Nunes.

Até as 11h15, os 34 endereços da Zona Sul tinham feitos 625 cadastros e 735 reagendamentos, que tiveram atendimento nos Descomplica SP, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Integração da Cidadania (CIC), além de oito vans e com a participação de 240 profissionais, entre supervisores, entrevistadores e equipe de apoio.

A ação que ocorrerá na Zona Leste no dia 7 de julho deve contar com pelo menos 34 pontos para a operação e grande reforço de funcionários.

População aprova mutirão

A realização do mutirão foi aprovada pela população. Daniel dos Santos Costa, 45, que utiliza os serviços de Assistência Social da Prefeitura e vive em um abrigo na região de Pinheiros, na Zona Sul, conta que viu a notícia do mutirão na internet. “Foi muito bom. Não paguei o ônibus e já consegui atualizar meu cadastro, que vai vencer em agosto. Estava com medo de ficar sem receber”.

Mãe solo, Kethelyn Flávia da Silva Miranda Mendes, 25 anos, também aproveitou o Domingão Tarifa Zero para atualizar seu cadastro. “Achei bem rápido chegar aqui e ser atendida. Cheguei às 8h30 e logo peguei minha senha. Vim colocar meu filho de 1 ano na minha ficha, agora sou mãe”, conta a jovem, que mora com o pequeno Bryan na Vila Nova Jaguaré, na Zona Oeste.

A aposentada Maria Raimunda Cruz Santos, 72 anos, viu a notícia do mutirão em um jornal na TV e foi atualizar as informações do seu cadastro. “O meu endereço estava errado, eu moro com uma irmã que tem deficiência. Eu cuido dela e preciso muito dos benefícios. Achei o atendimento maravilhoso”, disse a moradora do Jardim Maracá, na Zona Sul.

CadÚnico

Voltado ao atendimento e registro de famílias e pessoas de baixa renda em programas sociais, o “CadÚnico” é o principal instrumento para identificação e inclusão de grupos socioeconomicamente vulneráveis que precisam de suporte social e econômico na vida diária.

As famílias e pessoas que estão com o cadastro desatualizado serão informadas e convidadas a participar do mutirão por meio de mensagem enviada pelo 156, além da divulgação através dos canais oficiais da Prefeitura.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e a São Paulo Turismo (SPTuris).

Veja os endereços dos postos de atendimento da Zona Sul:

Descomplica SP

• Campo Limpo – Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar • Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 • Cidade Ademar – Avenida Yervant Kissajikian, 416 • Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 • Jabaquara – Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314 • M’ Boi Mirim – Avenida Guarapiranga, 1695 • Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 • Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

CRAS

• Campo Limpo – Rua Batista Crespo, 321 • Capão Redondo – Rua Roberto Sampaio Ferreira, 233 • Capela do Socorro – Avenida Interlagos, 5980 • Cidade Ademar I – Avenida Cupecê, 22 • Cidade Ademar II – Avenida Cupecê, 5699 • Grajaú – Rua Ezequiel Lopes Cardoso, 333 • Ipiranga – Rua Taquarichim, 290 • Jabaquara – Rua dos Jornalistas, 48 • Jardim Angela – Rua Luiz Baldinato, 150 • Jardim São Luiz – Rua José Manoel Camisa Nova, 100 • Marsilac – Rua Henrique Silva, 68 • M’Boi Mirim – Avenida Inácio Dias da Silva, s/nº • Parelheiros - Rua Pedro klein do Nascimento, 100 • Pedreira - Estrada do Alvarenga, 3657 • Santo Amaro - Rua Padre Jose de Anchieta, 802 • Vila Andrade – Rua General João Pereira de Oliveira, 26

CIC

• Grajaú – Rua Pinheiro Chagas, 17

Unidades móveis

• Campo Limpo – Rua Silveira Sampaio, 585 • Campo Limpo – Estrada de Itapecerica, 8.887

• Capela do Socorro – Rua Santo Antônio do Cântaro, 32