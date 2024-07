2ª Edição do Choro Jazz Festival reúne melhor dos estilos, em apresentação no Mirante São José

Reunindo música de qualidade e um visual especial, Ribeirão Pires promove a 2ª Edição do Choro Jazz Festival, no dia 28 de julho, a partir das 15h, no Mirante São José (Rua Zulmira Dela Rica, Centro). A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.

Com muita música ao vivo, a 2ª Edição do Choro Jazz Festival vai contar com as apresentações do guitarrista Flavio Barba e do flautista Elias Maria, que devem receber diversos convidados para o show. Natural de Santo André, Barba tem três trabalhos lançado e com aclamação pela crítica musical internacional. Já Elias Maria tem relações com a Estância desde criança, quando tocou por bandas do município, como a Banda Sinfônica de Ribeirão Pires.

O show ainda contará com a apresentação da Roda de Choro da EMARP, que reúne músicos da Escola Municipal de Artes e que passeiam por músicas conhecidas do estilo e também por composições próprias. O Festival ainda irá receber Franck Oberson Quarteto. Francês de nascimento, o músico toca contrabaixo e lidera a trupe musical que mescla jazz com música brasileira.

Mas o dia 28 de julho não ficará marcado só pela música boa. As apresentações ocorrerão no Mirante São José, um dos locais que oferece visual privilegiado de Ribeirão Pires e que deverá deleitar quem aprecia um visual inesquecível. Além disso, a 2ª Edição do Choro e Jazz Festival vai receber diversas opções gastronômicas.

Primeira edição – Sucesso de público, a primeira edição do Choro Jazz Festival recebeu milhares de pessoas, em setembro de 2023, no Paço Municipal de Ribeirão Pires. O evento reuniu a nata do cenário jazz-festival brasileiro, com destaque para o Trio Corrente, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz em 2014.

Com palco 360º, o festival ainda recebeu a Big Band Sala Mista, da Fundação das Artes de São Caetano, e a banda de choro Enrique Menezes e Um Sou Eu.