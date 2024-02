Segunda edição da Escola de Magia chega ao Tietê Plaza Shopping

Os bruxos e bruxas escondidos por aí já podem comemorar: está chegando a segunda edição do evento mais aguardado do ano para quem não perde uma boa aula de feitiçaria, a Escola de Magia no Shopping Tietê Plaza.

Desta vez, o evento promete ser ainda mais incrível, pois o totem com teste das casas para classificar os bruxinhos e os cursos do famoso feiticeiro Flamel também estarão disponíveis nesta edição.

A Escola de Magia começa dia 22 de fevereiro e vai até o dia 28 de abril, com diversas atrações para todas as idades. Para participar é muito simples, é só doar 1kg de alimento não perecível e se inscrever no site da Sympla.

Todas as atrações são imersivas e levam os bruxinhos para o mundo da fantasia. Aulas, oficinas, duelos, jogos gigantes de tabuleiro e personagens espalhados pelo evento elfos, sátiros, fantasmas e fadas. Todos terão auxílio dos Capa Roxa que são os monitores capacitados e caracterizados para auxiliar nas brincadeiras.

“Estamos realmente animados com a segunda edição do Escola de Magia em nosso empreendimento. É um evento que movimenta bastante o nosso fluxo, a além de enfatizar o entretenimento que é um dos pilares mais importantes do nosso negócio”, disse a gerente de Marketing do Tietê Plaza Shopping, Jéssica Zanela.