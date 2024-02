Segunda edição da BFSHOW acontece em maio, em São Paulo

Com um crescimento de mais de 100% na área de exposição, alcançando 10 mil metros quadrados, e grandes marcas já confirmadas, a 2ª edição da BFSHOW, feira de calçados realizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a NürnbergMesse Brasil, tem mais de 80% do seu espaço comercializado. Até a primeira quinzena de fevereiro, mais de 170 marcas já estavam confirmadas.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que, após uma primeira edição de sucesso no Rio Grande do Sul, a BFSHOW conquista seu espaço e prepara uma feira maior e melhor para o mês de maio. “Teremos empresas de todos os portes e segmentos, que receberão uma visitação estimada em mais de 10 mil compradores nacionais e internacionais, que virão de forma independente ou através de projetos realizados em esforços conjuntos entre Abicalçados, NürnbergMesse Brasil e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)”, projeta.

Segundo ele, o fato de a feira ter dobrado de tamanho já na sua segunda edição demonstra o amadurecimento da proposta e o engajamento crescente dos calçadistas brasileiros de todos os portes e polos produtivos. “Temos muitas novas empresas aderindo à BFSHOW”, comemora Ferreira. O grupo de expositores que buscam ter sua primeira experiência na BFSHOW está crescendo, com a aderência de grandes empresas, como Calçados Beira Rio, Grendene, Sugar Shoes e Petite Jolie, e também de médio e pequeno portes como Giulia Domna, Ferricelli, Perlatto, Akazzo, Black Free, entre muitas outras (veja a lista completa abaixo).

Negócios

Ferreira também destaca o otimismo com relação aos negócios. “O Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos maiores fornecedores de calçados de verão, coleção que responde por mais de 70% do total comercializado (mais de 600 milhões dos cerca de 900 milhões de pares produzidos anualmente). Somos referência para o mundo e isso, certamente, será refletido nas vendas durante a BFSHOW”, comenta. Na primeira edição da mostra, em novembro passado, foram comercializados, somente para o exterior, mais de US$ 65 milhões (R$ 315 milhões, na cotação da época).

Localização privilegiada

João Paulo Picolo, CEO da NürnbergMesse Brasil, ressalta a importância da localização da segunda edição da BFSHOW. “Realizar o evento em São Paulo, a maior cidade e capital mercantil da América Latina, com todas as facilidades de uma infraestrutura completa com ampla e qualificada rede de restaurantes, bares e opções culturais, favorece a visitação de compradores de todo o Brasil e do mundo”, avalia Picolo, ressaltando que cidade está situada em um dos principais centros aeroportuários globais.

O Transamerica Expo Center é um dos mais modernos espaços de exposição da América Latina. Localizado próximo à rede de transporte público de São Paulo e a 12 km do Aeroporto de Congonhas e a 42 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o Transamerica Expo Center tem, em um raio de 10 km, mais de 7 mil apartamentos disponíveis.



Já estão confirmadas na 2ª edição da BFSHOW as marcas Actvitta, ADG Export, Adrun, Aéropostale, Akazzo, Alex Senne, Amaia Brasil, Amanda Amaral, Amora Maria, Anatomic Gel, Andacco, Anna Flor, Apogeu, Aramis, Ayura, Ayê, Azaleia, B/Green, Barbie, Batatinha, Bebecê, Beira Rio, Bibi, BKR, Black Free, Blitzz, Boaonda, Bottero, Box 200, BR Sport, BTA, By Brava, Byara, Camin, Campesi, Carrano, Cartago, Classe Couro, Colcci, Coca Cola Shoes, Colorê, Comfortflex, Confort Way, Corinthians, Crato, Cravo & Canela, Crep, Cromic, Dakota, Data System, Dem-bas, Democrata, Di Valentini, Diadora, Diversão, Euro Soccer, Ferracini, Ferricelli, Fiocco, Flor Amor, Florence, Fofioro, Freeway, Frizzante, Giovanna Fashion, Giulia Domna, GLK, Gogowear, Grendene Kids, Grendha, Guilhermina, Hello Kitty, Improviso, Ipanema, Itapuã, Izalu, K360, Kidy, Killana, Klin, Kolosh, Kolway, Krisle, La Fitty, Levecomfort, Leveterapia, Lorena Fernandes, LPS, Luma Luz, Lynd, Manchester, Manutt, Marina Carvalho, Mary Jane, Mezzo Punto, Minecraft, Mississipi, Modare Ultraconforto, Moleca, Molekinha, Molekinho, Mormaii, Mr. Dias, Nadia Talita, Nautica, Nesk, New Face, One Flip, Opananken Antistress, Ortopasso, Oxn Futebol, Pampili, Pampili Mini, Patrus Transportes, Pegada, Perlatto, Petite Jolie, Piccadilly, Pimpolho, Pink Cats, Plugt, Polo Go, Power Sport, Rainha, Ramarim, Randall, Raquel Dias, Rayon, Rep-Play, Rider, Rubro, Sandili, Savelli, Scatamacchia, Serenitx, Serenity, Shelter, Slink Kids, Sophia Almeida, Start Flex, Street, Strike, Sugar Shoes, SVL Footwear, Talita Dias, Tanara, Topper, Torrenezzi, Tree Shoes, Trilha da Lua, Tweenie, Usaflex, Via Marte, Via Uno, Via Vip, Viccini, Villarosa, Villione, Vip Star, Vizzano, Voices, Vorax, Vulcabras, Walk Way, West Coast, Wini Peg, Wirth, World Colors, Zareia e Zaxy.

Sobre a Abicalçados

A Abicalçados é a entidade que representa a indústria nacional, quinta maior produtora de calçados do mundo, a maior do Ocidente. Fundada em 1983, a Abicalçados, sediada em Novo Hamburgo/RS, possui em seu quadro de associados empresas de todos os portes e que respondem por mais de 65% do total de pares produzidos no País. A entidade representa uma indústria que emprega, diretamente, mais de 300 mil pessoas. Sua missão é representar, defender, desenvolver e promover a indústria calçadista brasileira, com respeito, excelência e resultados.

Sobre a operadora

A NürnbergMesse Brasil é uma subsidiária do Grupo NürnbergMesse, uma das 15 maiores empresas internacionais organizadoras de eventos do mundo. O portfólio do grupo possui mais de 120 feiras e congressos internacionais (14 deles no Brasil) e mais de 40 pavilhões. Anualmente, cerca de 30 mil expositores e mais de 1,5 milhão de visitantes participam dos eventos organizados pela NürnbergMesse, que está presente, por meio de suas subsidiárias, na China, Estados Unidos, Brasil, Grécia, Itália e Índia. O grupo ainda possui uma rede com cerca de 50 representantes, que operam em mais de 116 países.