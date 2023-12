Segunda dose bivalente está disponível em Diadema

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Diadema estão preparadas para a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer Bivalente em grupos prioritários específicos, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde (MS), divulgadas no último dia 05 de dezembro. A indicação se dá com o objetivo de prevenir possíveis casos da covid-19 após a detecção no país de variante da ômicron e sublinhagens bem como a preocupação com o cenário epidemiológico no Brasil.

O segundo reforço é destinado a pessoas com idade a partir de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos, ambos podem receber a vacina desde que tenham sido imunizados com o primeiro reforço há, pelo menos, seis meses.

Para isso, devem ir a uma das 20 UBSs de Diadema e apresentar documento de identidade com foto e número do CPF e comprovante de dose anterior. Pessoas que ficaram imunossuprimidas após o segundo reforço precisam apresentar documentação que comprove a condição de saúde.

A aplicação da dose é por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. As Unidades Centro, Paineiras, Promissão e Serraria funcionam com horário estendido para vacinação covid-19 até às 19h.

Doses disponíveis

A dose contra a covid-19 está disponível para crianças a partir de seis meses de idade. É importante completar o esquema vacinal, de acordo com o público e faixa etária. Consulte informações em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/ ou procure sua UBS de referência para conferência da caderneta de vacinas e atualização.

A vacina Pfizer Bivalente, como primeiro reforço, é aplicada em pessoas com mais de 18 anos. Segundo informações do Vacivida, com dados até 16 de novembro, 208.373 pessoas com mais de 18 anos residentes em Diadema aptos a receber a primeira dose da bivalente ainda não foram vacinados. De acordo com o Serviço de Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD) do município, a abstenção é maior entre os mais jovens.

Recomendações

A população pode adotar medidas de cuidado e prevenção para doenças respiratórias como lavar as mãos, com frequência, com água e sabão ou higienizá-las com álcool; manter pelo menos um metro de distância entre você e a pessoa que esteja tossindo ou espirrando; e evitar tocar nos olhos, nariz e boca, pois as mãos podem tocar superfícies infectadas pelo vírus.

Além disso, quando uma pessoa tosse ou espirra pulveriza gotículas, pela boca ou nariz, que podem conter e espalhar o vírus. Por isso, é importante cobrir boca e nariz com a parte interna do cotovelo ou lenço nesses momentos.

Mesmo com todas essas precauções, a vacina continua a melhor proteção contra a covid-19. “O cenário epidemiológico mostra que os casos da doença vêm aumentando. Estar com a vacinação atualizada é fundamental para evitar a covid-19 e minimizar as consequências mais graves. Vacinar é um ato de amor, responsabilidade e compromisso consigo e com o próximo”, ressalta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Selina Guihen Freitas dos Santos.