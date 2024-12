Seguem abertas as inscrições para o Recreio nas Férias na capital paulista

Estão abertas as inscrições para o Recreio nas Férias, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME), que acontece de 6 a 24 de janeiro para bebês e crianças de 0 a 14 anos. Serão 130 polos participantes sendo 58 CEUs, 1 EMEF e 3 Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs). Os bebês de até 3 anos serão atendidos em 68 Centros de Educação Infantil (CEIs).

Essa é a última semana para as famílias realizarem as inscrições em qualquer unidade da Rede Municipal de Ensino. A partir da próxima segunda-feira (16) as inscrições serão realizadas apenas nos polos dos CEUs. Para se inscrever basta levar RG do responsável, RG ou certidão do participante e comprovante de endereço. A partir de 4 anos podem se inscrever crianças que não são matriculadas na Rede Municipal.

A programação contará com atividades de cultura, esporte, lazer e até passeios para espaços e instituições como museus, teatros, cinemas, SESC, exposições e muito mais. As atividades ocorrerão das 9h às 16h para as crianças a partir de 4 até 14 anos e serão servidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche. Já nas creches polos o atendimento será das 7h às 17h com cinco refeições.

O objetivo do programa é funcionar como mais uma ferramenta para potencializar a educação integral e inclusiva, além de garantir refeições nutritivas e atividades que promovem o desenvolvimento físico e cognitivo mesmo durante o período de recesso escolar.

Segurança alimentar no recesso

Para garantir a segurança alimentar dos estudantes no período de recesso escolar, a Secretaria Municipal de Educação (SME) também está distribuindo mais de 388 mil cestas básicas às famílias de estudantes em situação de maior vulnerabilidade, inscritos no CadÚnico nas faixas de pobreza e extrema pobreza, durante as férias. As entregas acontecem diretamente na unidade em que o estudante está matriculado.

Cada cesta é composta por arroz orgânico e polido, extrato de tomate, farinha de milho flocada, feijão, leite em pó integral, macarrão, óleo, sal e sardinha e óleo. Totalizando cerca de 12 kg. As famílias devem consultar a secretaria da unidade escolar para acompanhar o cronograma de entregas. Os estudantes do MOVA devem retirar as cestas nas Diretorias Regionais de Educação (DREs).