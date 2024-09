“Segredos”, drama nacional com Danni Suzuki, chega aos cinemas em outubro

A atriz Danni Suzuki, que protagonizou o longa SEGREDOS (Secrets) ao lado do ator, produtor e cineasta Emiliano Ruschel, apresentou em seu perfil do Instagram, na manhã de hoje, o cartaz oficial do filme.

Leia a seguir a mensagem compartilhada por ela em sua rede social:

“É com muito orgulho e alegria que compartilho com vocês que o filme “Segredos” está finalmente chegando aos cinemas!!! O longa metragem é um thriller romance que protagonizo ao lado do @emilianoruschel. É a primeira vez que protagonizo um filme todo em inglês, um grande desafio que considero muito importante e necessário na carreira de um ator. O filme tá lindíssimo, conta com um super time de atores, entre eles Lumi Kin, Carlos Takeshi, Monique Lafond, David Herman, Sammy Sampaio, Priscila Vaz e Edna Aguiar. Foi feito com muito suor e carinho. Produzido pela Ruschel Studios com Co-produção da Great Movies. Nossa distribuição é feita pela A2 Filmes. A direção é do Emiliano Ruschel com roteiro dele também e do Trinidad Giachino. Estou muito animada pra assistir ao lado de vocês! A estréia nos telões será dia 24 de outubro, já marca na sua agenda!”

Em breve a atriz divulgará mais conteúdos sobre o filme SEGREDOS.

O filme chegará exclusivamente nos cinemas brasileiros no dia 24 de outubro , com distribuição da A2 Filmes.

Segredos

Naomi e Noah são casados há anos e, apesar de externamente serem vistos como um casal perfeito, entre quatro paredes as coisas não são como parecem. Em SEGREDOS (Secrets), observamos a origem do amor e a evolução abusiva e tensa de uma relação. Frente a frente com os segredos um do outro, até onde eles irão para manter o casamento?

Escrito e dirigido por Emiliano Ruschel, estrelado por ele ao lado de Danni Suzuki, o longa Segredos (Secrets) é uma produção ousada, que chegará aos cinemas nacionais em 24 de outubro. A distribuição é da A2 Filmes, que também participou da produção do filme.

Ficha Técnica Completa

Direção: Emiliano Ruschel

Roteiro: Emiliano Ruschel & Trinidad Giachino

Elenco: Danni Suzuki, Emiliano Ruschel, Sammy Sampaio, Priscila Vaz, Edna Aguiar

Lumi Kin, Carlos Takeshi, Monique Lafond e David Herman

Produção: Ruschel Studios

Co-produção: Great Movies

Distribuição: A2 Filmes

Produtores: Emiliano Ruschel, Alexandre Freire, Ronaldo Bettini Junior.

Produtor Executivo: Ane Siderman, Clarissa Rossato, Marcello Caldas

Trilha Original do Filme: Pablo Lopez

Direção de Fotografia: Ricardo Rheingantz

Direção de Arte: Adriana Nascimento Borba

Cabelo & Maquiagem: Nancy Marignac

Figurino: Renata Sanches

Efeitos Visuais: Bruno Santoro

Produtor de Elenco: Roma Junior

Montagem: Alfredo Barros

Diretora de Produção: Eliton Oliveira

Assistente de Direção: Daniela Pedrosa

Som Direto & Sound Design: Juan Quintans

Mixagem: Juan Quintans

Gênero: Thriller, Romance

Nacionalidade: Brasil

Duração: 120 min.

Ano: 2024