SEGA faz revelação completa de Sonic Racing: CrossWorlds

Hoje (12), como parte do evento State of Play da PlayStation, a SEGA revelou mais informações sobre o novo capítulo da franquia de corridas de longa data, Sonic Racing: CrossWorlds. Com personagens icônicos do universo Sonic the Hedgehog™ e de outros jogos da SEGA, Sonic Racing: CrossWorlds também apresenta uma mecânica de corrida inovadora que promete transportar os fãs de Sonic Racing para uma nova dimensão.

Inovações e mecânicas de jogo

Sonic Racing: CrossWorlds traz de volta pistas que combinam terrenos de terra, ar e mar, além da inédita funcionalidade dos Travel Rings, que altera a corrida em tempo real, transportando os competidores para diferentes CrossWorlds. Sonic Racing: CrossWorlds também conta com o maior elenco de personagens já visto em um game de corrida do Sonic e uma ampla variedade de veículos personalizáveis. Os jogadores poderão combinar peças, poderes e habilidades dos veículos para criar uma experiência de corrida única e adaptada ao seu estilo de jogo.

Lançamento

Sonic Racing: CrossWorlds será lançado em breve, em formatos digital e físico, para PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modelo OLED, Nintendo Switch™ Lite e PC.

Para comemorar a novidade, a SEGA divulgou um novo trailer, que oferece um vislumbre da competição interdimensional que aguarda os jogadores em Sonic Racing: CrossWorlds.

Para mais informações sobre Sonic Racing: CrossWorlds, acesse o site oficial.