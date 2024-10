Sefras realiza Semana da Paz: Onde houver exclusão que eu leve acolhimento

Entre os dias 22 e 25 de outubro, o Sefras – Ação Social Franciscana convida a sociedade a refletir sobre a construção de uma cultura de paz que acolha os marginalizados e excluídos. Inspirado no Espírito de Assis, um movimento de diálogo inter-religioso iniciado por São Francisco de Assis em 1219, a Semana da Paz deste ano tem como tema “Onde houver exclusão, que eu leve acolhimento”, enfatizando a importância de enfrentar os conflitos gerados pela exclusão social, econômica e política.

A programação contará com diálogos e ações concretas voltadas ao acolhimento nas comunidades em que a Ação Social Franciscana atua. Inspirado por São Francisco, que pregava solidariedade e convivência, o evento busca reimaginar práticas que promovam inclusão e empatia. O Papa Francisco reforça a importância dessa mensagem: “Acolher significa abrir a porta da casa e a porta do coração, permitindo que quem bate à porta se sinta à vontade, sem medo.”

Um dos destaques da semana será o Encontro Inter-religioso, marcado para a tarde de quinta-feira, 24 de outubro, às 15h, no Convento São Francisco (Largo São Francisco, 133, Sé, São Paulo – SP). O encontro rememora o histórico diálogo entre São Francisco e o sultão do Egito, Malek al-Kamel, que inspirou o Papa João Paulo II a convocar todas as religiões para um encontro em Assis, dando origem ao chamado Espírito de Assis. A proposta é incentivar o diálogo inter-religioso como um caminho para a paz e o fim dos conflitos. Observação: Este ano, o encontro será excepcionalmente em 24 de outubro, ao invés do tradicional dia 27, data oficial das celebrações do Espírito de Assis.

Confira a programação:

21/10 – Celebração da Vida – Casa de Clara. Rua Serra de Jairé, 316, Belenzinho – São Paulo – SP, às 11h.

22/10 – Caminhada pela Paz – Casa Franciscana Cambuci. Rua dos Pescadores, 97, às 10h.

24/10 – Celebração Ecumênica – Diálogo Inter-religioso. Convento São Francisco, às 15h.

24/10 – Celebração da Vida – Perfeita Alegria Ana Clara. Duque de Caxias, das 7h30 às 11h30.

25/10 – Caminhada pela Paz – Parque da Cidade, Pindamonhangaba (SP). Rodovia Amador Bueno da Veiga, s/n, Centro, das 8h às 11h.

25/10 – Celebração da Vida – Casa de Assis. Rua Japurá, 234, Bela Vista, São Paulo (SP), das 18h30 às 20h.

28/10 – Ação pela Paz – Sede Administrativa Dom Paulo Evaristo Arns. Praça Padre Bento, s/n, Pari, São Paulo (SP), às 11h.

30/10 – Celebração da Vida – Casa Franciscana Chá do Padre. Rua Riachuelo, 268, Sé, São Paulo (SP).

30/10 – Celebração da Vida – Casa de Clara. Pindamonhangaba (SP), às 13h30.