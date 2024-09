Sefras completa 24 anos com cerca de 650 mil atendimentos por ano

Neste mês de setembro, o Sefras — Ação Social Franciscana, celebra 24 anos de dedicação à luta contra a fome, violação de direitos e à inserção econômica e social de populações extremamente vulneráveis. Desde o início, tem guiado suas ações pelos valores franciscanos de acolher, cuidar e defender, transformando vidas e promovendo mudanças positivas para cerca de 651 mil pessoas por ano. A organização possui como principal foco a assistência à população em situação de rua, crianças, imigrantes e refugiados, idosos, e pessoas acometidas pela hanseníase.

Atuando em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Sefras realiza mais de 54.300 atendimentos mensais, para mais de 2.700 pessoas por dia, com o apoio de mais de 240 trabalhadores em 17 casas. Ao longo dos anos, foram doadas mais de 3.800 toneladas de alimentos, resultando em 2,3 milhões de refeições franciscanas distribuídas. No Rio de Janeiro, mais de 8.500 refeições prontas são oferecidas, além das cestas básicas entregues nas ações locais. Em São Paulo, mensalmente, são servidas 98.114 refeições, incluindo café da manhã, lanche, almoço e jantar.

De acordo com o Frei José Francisco, Diretor Presidente do Sefras, todas as iniciativas desempenham um papel essencial na sociedade, transcendendo a simples satisfação das necessidades básicas. “Oferecemos respaldo, compaixão e acolhimento. Esses serviços não só mitigam a fome física, mas também alimentam a dignidade e a esperança dos que enfrentam dificuldades, carregando em cada ato cuidadoso uma importância profunda”, explica.