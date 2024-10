Sefaz-SP recebe estudantes universitários em palestra técnica sobre ICMS-ST

O Grupo de Educação Fiscal Estadual (GefeSP), da Escola de Governo do Estado de São Paulo (Egesp), promoveu na tarde da última quarta-feira (30) uma palestra técnica tributária voltada aos alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Com o tema “ICMS – Substituição Tributária”, a ação de educação fiscal foi conduzida pelo auditor fiscal da Receita Estadual, José Henrique Midon Ribeiro, no pequeno auditório, localizado no 17º andar da Secretaria da Fazenda e Planejamento, no centro da capital paulista.

Ao longo da palestra, José Henrique abordou diversos temas além do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária (ICMS-ST), como obrigações acessórias e o projeto de eliminação da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), que dispensa a necessidade da entrega mensal de duas declarações similares, a GIA e a Escrituração Fiscal Digital (EFD), permanecendo somente a EFD obrigatória no Estado de São Paulo. Além disso, ele tirou dúvidas dos alunos presentes acerca de Nota Fiscal Paulista, Inscrição Estadual (IE) e Cadesp.

Após a palestra, houve uma visita monitorada ao Tribunal de Impostos e Taxas (TIT).

“Ficamos muito felizes com o dia de hoje. Um dos objetivos do Programa de Educação Fiscal para a Cidadania é facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelo cidadão. Aproximar a Secretaria da Fazenda e Planejamento dos futuros profissionais que orientarão os contribuintes é uma das ações que nos ajuda a alcançar esta meta”, disse Magda Wajcberg, coordenadora do GefeSP, ao parabenizar todos os envolvidos na realização do evento.