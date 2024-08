Sefaz de São Caetano realiza audiência pública para discussão da LDO

Nesta quarta-feira (21/8), a Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sefaz (Secretaria de Fazenda), realizou audiência pública para discussão do projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do município para o exercício de 2025.

A audiência foi realizada em formato virtual e transmitida em tempo real pelo canal de youtube da Prefeitura. A secretária de Fazenda, Stefânia Wludarski, iniciou sua explanação enfatizando a importância da participação popular na construção do orçamento público.

“É o nosso dinheiro como contribuinte que está sendo direcionado para investimentos, aplicação de políticas públicas e melhora da qualidade de vida da população. Por isso, é fundamental que cada munícipe participe, dando suas sugestões. A partir dessa demanda popular fazemos a composição do orçamento”, destacou Stefânia.

Para saber mais sobre o orçamento público e participar do processo, basta acessar o site: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/orcamentoparticipativo/.

LDO, PPA e LOA

De forma didática, Stefânia explicou as leis que regem a elaboração do orçamento municipal. “A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está sendo discutida no momento, define as prioridades do governo para o próximo ano”, resumiu.

A secretária explicou que a LDO é uma revisão anual do Plano Plurianual (PPA) – que é o planejamento de quatro anos da administração pública. “O objetivo principal da LDO é definir as prioridades da administração, anualmente, com base na receita pública.” No caso de São Caetano, desde 2022, houve um crescimento constante dessa receita.

A partir da LDO é possível elaborar a LOA (Lei Orçamentária Anual) de cada ano. A LOA é a parte final do planejamento, contendo a discriminação da receita e da despesa pública, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

“Essas leis reforçam a gestão fiscal responsável e contribuem para aprimorar o planejamento das finanças públicas, além de tornar o processo orçamentário mais transparente”, concluiu a secretária, que se colocou à disposição para responder questionamentos dos munícipes ao final da explanação.

Uma das questões levantadas foi sobre a possibilidade de aumento de investimentos para o setor da Saúde. A secretária respondeu que a Prefeitura planeja um incremento de 10% no total de investimentos em Saúde para o ano de 2025, na comparação com 2024. “Saúde e Educação são os principais eixos de prioridades para a LDO 2025”, finalizou Stefânia .