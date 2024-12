Seduc-SP promove novas chances de recuperação para alunos do 5º ano ao 3ª série do Ensino Médio

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) realizará, nos próximos dias 9 e 10 de dezembro, avaliações de recuperação destinadas aos estudantes que cursam do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Esta medida é voltada para alunos que obtiveram notas inferiores a cinco nos dois últimos bimestres do ano letivo. As provas têm o potencial de substituir a menor nota entre as obtidas no terceiro e quarto bimestres.

As avaliações serão conduzidas dentro do horário escolar regular, e as instituições de ensino têm a liberdade para escolher, entre os dias 9 e 10, a data específica para cada disciplina. Para aqueles que necessitarem, uma oportunidade adicional será oferecida no dia 11 de dezembro. Durante esta semana, as escolas estão dedicadas ao aprofundamento dos conteúdos abordados em todas as disciplinas do Currículo Paulista.

Cabe destacar que as notas das provas de recuperação podem substituir uma das avaliações dos dois últimos bimestres mesmo para alunos com notas superiores a cinco. Desta forma, todos os estudantes das séries abrangidas podem participar dos exames e, potencialmente, melhorar suas médias escolares.

No início deste ano, em agosto, a Seduc-SP já havia promovido um ciclo de recuperação referente aos dois primeiros bimestres de 2024. Na ocasião, cerca de 297,5 mil estudantes conseguiram melhorar suas notas em pelo menos uma disciplina. A disciplina que apresentou o melhor desempenho foi geografia, seguida por sociologia.

Ao todo, aproximadamente 857 mil estudantes participaram das avaliações de recuperação no primeiro semestre. Desses, 34,7% conseguiram melhorar suas notas em pelo menos uma disciplina do Currículo Paulista. Os dados também indicam que os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio foram os mais beneficiados por essa iniciativa da Secretaria da Educação.