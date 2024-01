Seduc-SP encerra hoje (30) período de inscrições para professores interessados em atuar nas escolas estaduais em 2024

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) estendeu até esta terça-feira (30) o cronograma de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2024 aos candidatos à contratação e docentes já contratados. A primeira etapa é a de cadastro e segue aberta até as 18h de hoje na Secretaria Escolar Digital (www.sed.educacao.sp.gov.br).

Podem participar do processo candidatos inscritos e classificados no Concurso Público para provimento de cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio, realizado no último mês de agosto pela Fundação Vunesp. No momento da inscrição, o docente deve optar por uma das Diretorias de Ensino previamente indicadas no certame e incluir documentos comprobatórios de formação como, por exemplo, diploma de licenciatura plena e diploma de bacharelado ou tecnólogo.

Após a fase de cadastro, o docente deve ficar atento ao calendário de atribuição de aulas.