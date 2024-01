Seduc-SP divulga novo calendário de atribuição de aulas para docentes

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou na edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial do Estado o novo calendário do processo de atribuição de classes e aulas para docentes efetivos (categoria A) e não efetivos (categorias P, N, F). Os ajustes foram realizados para melhor acomodar o cronograma de outras categorias que também participam do processo.

De acordo com os novos prazos, o dia de hoje (24) é destinado à manifestação de interesse dos docentes não atendidos na unidade escolar e aqueles que optaram por transferência de Diretoria de Ensino. Já entre os dias 25 e 29 de janeiro é o momento da atribuição desse grupo de profissionais, em nível de Diretoria de Ensino.

Para o dia 30 de janeiro, a Seduc-SP reservou o período da manhã para a manifestação de interesse dos docentes efetivos (categoria A) e não efetivos (categorias P, N, F) habilitados e qualificados em nível de unidade escolar. No mesmo dia, à tarde, esses professores estão autorizados a realizar a atribuição.

Por fim, no dia 1º de fevereiro, é a vez da manifestação de interesse e atribuição dos profissionais efetivos e não efetivos para atendimento da jornada de opção ou composição de carga horária em nível de Diretoria de Ensino.

Em todas as fases e etapas o processo seguirá a classificação definida pela Resolução Seduc-47, de 1º de novembro de 2023 e será realizada de forma on-line na Secretaria Escolar Digital – SED, no endereço: www.sed.educacao.sp.gov.br/inicio.